【新冠肺炎】世衛：歐洲採取嚴格抗疫措施實屬必要

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在歐洲出現反彈，世衛（WHO）10月15日認為，歐洲各國採取嚴格的抗疫措施實屬必要，指此舉有助拯救生命。

德國、捷克、意大利及波蘭等地的新增確診人數急劇上升，因此歐洲多國都實施新抗疫措施，包括法國在巴黎等主要城市宵禁、荷蘭下令酒吧及餐廳暫停營業、捷克和北愛爾蘭的學校關閉、英國首都倫敦限制室內社交活動等。

世衛歐洲區域辦公室主任克魯格（Hans Kluge）15日表示，新型冠狀病毒是歐洲民眾的第五大死因，他指各國不應在抗疫工作抱妥協態度，並認為疫情再次反彈是民眾沒遵守抗疫措施所致。克魯格強調，抗疫措施簡單易明，因此是否接受就交由大家判斷。

他指出，如果歐洲國家放寬抗疫措施，當地的病情發展並不樂觀，估計在明年1月底，每日死亡率比今年4月的高四至五倍。但假如9成半民眾都戴口罩和保持社交距離，在明年2月底之前或有約28.1萬人避免死於疫情。克魯格呼籲各國政府推出抗疫措施之餘，亦要考慮民眾的精神健康等因素，同時應確保學校可以如常運作。

法國及意大利的單日確診人數都打破近期新高，其中法國新增30,621人個案，是疫情爆發以來首次出現單日錄得逾3萬宗病例；鄰國意大利則再多8,804人受感染；西班牙在過去24小時的感染人數超過1.3萬人，比之前數天稍為增加，不過與9月18日的1.6萬人以上的單日高峰相比，情況算是回落。

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