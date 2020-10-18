新西蘭總理阿德恩：將在2至3周內籌組內閣

新西蘭大選10月17日結束，由總理阿德恩（Jacinda Ardern）領導的執政黨工黨取得壓倒性勝利，是工黨贏得半世紀以來最大勝利，將可成為獨立執政的政黨，阿德恩18日稱正準備在3周之內籌組內閣。

阿德恩18日表示，將會在2至3周之內組成新政府，但未有評論會否與綠黨達成政治聯盟協議。她已通知新西蘭總督雷迪（Patsy Reddy），稱她的政黨有能力組建下一屆政府。

對於該國報告一宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）本地社區傳播病例，患者是一名奧克蘭港口工人，阿德恩指無需實行任何新的防疫限制措施，有信心港口會進行足夠的病毒檢測。

最終點票結果顯示，工黨得票率為49.1%，在國會120個議席中，贏得過半數的64席，將可成為單一執政黨，是新西蘭自1996年開始實施比例代表制以來，首度有政黨在國會取得足夠議席、符合單獨執政的資格。

在野國家黨（National Party）得票率26.8%，是除了2002年，該黨有史以來最差的得票率。在過去3年中，阿德恩與綠黨和新西蘭優先黨（New Zealand First party）合組政治聯盟；綠黨在大選中得票7.6%，新西蘭優先黨則未達進入國會的門檻。

路透社10月18日報道，儘管總理阿德恩不需要其他黨派支持，但在各黨派尋求建立共識的情況下，政治聯盟是新西蘭的一種規範。