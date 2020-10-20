巴基斯坦解除TikTok禁令　若不能兑現承諾將被永久封殺

巴基斯坦10月9日宣布將封禁中國短片應用程式抖音海外版TikTok後，10月19日決定撤回這一禁令，已經有條件恢復TikTok服務。

巴基斯坦電訊管理局（PTA）10月19日在官方Twitter上發文稱，已有條件恢復了TikTok服務。

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

PTA的聲明中指出，TikTok已同意根據當地法律審核，並關閉傳播淫穢和不道德行為的帳戶，因此取消禁令。

聲明提到，TikTok恢復服務必須嚴格遵守以下條件：該平台不得用於傳播粗俗或不雅內容，不得濫用社會價值。若上述條件未滿足，PTA將不得不永久禁用該應用程式。

TikTok在巴基斯坦有2,000萬每月活躍用戶，迄今在巴基斯坦的下載次數有約4300萬。當局10月9日收到有關TikTok存在不道德內容的投訴，向TikTok實施禁令。