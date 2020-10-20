巴基斯坦解除TikTok禁令　若不能兑現承諾將被永久封殺

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巴基斯坦10月9日宣布將封禁中國短片應用程式抖音海外版TikTok後，10月19日決定撤回這一禁令，已經有條件恢復TikTok服務。

巴基斯坦電訊管理局（PTA）10月19日在官方Twitter上發文稱，已有條件恢復了TikTok服務。

PTA的聲明中指出，TikTok已同意根據當地法律審核，並關閉傳播淫穢和不道德行為的帳戶，因此取消禁令。

聲明提到，TikTok恢復服務必須嚴格遵守以下條件：該平台不得用於傳播粗俗或不雅內容，不得濫用社會價值。若上述條件未滿足，PTA將不得不永久禁用該應用程式。

TikTok在巴基斯坦有2,000萬每月活躍用戶，迄今在巴基斯坦的下載次數有約4300萬。當局10月9日收到有關TikTok存在不道德內容的投訴，向TikTok實施禁令。

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