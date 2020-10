美國華盛頓上訴法院10月14日表示,同意加快程序,處理司法部就地區法官阻止封殺當地應用程式商店下載TikTok的官司。

上訴法院指,會在11月12日或之前完成處理有關官司的案件摘要,之後進入口頭辯論階段。而政府代表律師需在16日前提交陳述。

華盛頓地方法院法官尼科爾斯(Carl Nichols)9月27日頒布臨時禁制令,阻止商務部下令蘋果公司及Google在美國的應用程式商店移除TikTok。華府的禁令在11月12日生效,尼科爾斯計劃在11月4日舉行聽證會,決定是否容許批准華府對TikTok的禁令。

美國政府認為TikTok可能收集1億名美國用戶的個人資料,再轉交予中國政府,因此要求TikTok的母公司字節跳動出售美國的業務,而且亦需要經過美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)的審視。