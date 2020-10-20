美國大選2020｜內華達州逾20萬選民提前投票　美媒：前所未有

距離2020年美國大選不足三周，內華達州大批選民提前投票，人數超過20萬，郵寄投票的選民人數已超過2016年大選的一倍。

美媒稱內華達州選民積極地進行提前郵寄投票是一個前所未有的轉變。圖為9月29日，美國總統大選首場辯論。（Getty）

美聯社（AP）10月20日報道，選舉官員19日表示，截至10月初，已有將近17.6萬選民已經將選票寄回給他們。2016年，只有不到79,000名選民進行了缺席投票或郵寄投票。

這一前所未有的轉向是在州議員通過議會第4號法案（AB4）兩個月後開始的。該法案要求選舉官員自動向所有活躍選民發送郵寄選票，以確保在疫情大流行期間不敢冒險前往選區的選民能夠投票。在以往選舉中，內華達州選民表現出強烈傾向於在選舉日之前的兩週內在選區提前投票。

逾20萬選民提前投票

根據內華達州法律，選舉官員在選舉日之前不能開始點票，但是內華達州州務卿報吿按黨派歸屬計算的投票率，截至19日下午，約有10.8萬名民主黨人、6.4萬名共和黨人和4.9萬名未在兩大政黨登記的選民進行了投票。

報道稱，在歷來由共和黨人主導的農村地區，民主黨人比共和黨人贏得了更多的選票。如在里昂縣，2016年共和黨比民主黨多了7,100張選票，領先30個百分點。但截至19日下午，在郵寄選票的支持下，民主黨領先共和黨58票。

里昂縣共和黨主席凱勒（Scott Keller）表示，投票差距並不意外，而且與之前的競選相一致。他說，共和黨人更喜歡在選舉日當天親自投票，因為他們認為這是一種傳統，並且相信他們的選票會獲計算在內。

2016年，特朗普（Donald Trump）以不到2.5個百分點的劣勢未能贏得內華達州，當時民主黨提前投票的人數比共和黨多了約7個百分點。在大選當天，共和黨把最終投票差距縮小到了不到一個百分點。

凱勒在談到郵寄投票時說，不相信這個系統，「我們認為，如果你要投票，就應該走出去投票。」