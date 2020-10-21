美國大選｜朱利亞尼：已把拜登兒子醜聞證據交警方　涉未成年少女

2020年美國總統大選將在11月3日舉行，美國紐約前市長、總統特朗普（Donald Trump）的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）10月15日曾指，他會在美國大選前10天，公布與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）家族貪污有關的證據。他20日稱，已將與拜登兒子亨特（Hunter Biden）有關、涉及未成年少女的色情內容交予警方。

朱利亞尼15日稱，目前不會把所有從亨特的電腦硬碟中發現、與拜登家族醜聞有關的證據公開，因為民主黨會嘗試掩飾。

疑涉及未成年少女的色情內容

朱利亞尼20日向美國新聞網站新聞極限（Newsmax）透露，他從硬碟中取得一些未成年少女的照片，及由亨特向拜登傳送的訊息。他指亨特在訊息中提及「嫂嫂」，相信是曾與他熱戀的哈莉（Hallie Biden）；亨特稱「嫂嫂」曾向他的治療師指，他（亨特）有不恰當的性行為。

被指曾收中共金錢

在訪問中，朱利亞尼亦指硬碟中有一份備忘錄，形容「三個中國共產黨員」如何向「大人物」提供金錢。朱利亞尼聲稱該「大人物」就是拜登。

證據已交予FBI

特拉華州司法部長詹寧斯（Kathy Jennings）的發言人20日指，他們（朱利亞尼的團隊）已將一個硬碟或一部手提電腦或有同樣效果的證據，交予紐卡斯爾縣（New Castle County）警方，警方通知了州司法部。目前州司法部已將證據交給聯邦調查局（FBI）。