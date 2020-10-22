方濟各成為首位教宗支持同性民事結合　保障組織家庭權利

天主教教宗方濟各（Pope Francis）於10月21日播出的紀錄片表示，同性伴侶應該獲民事結合法律保障，明確表達支持同性戀者組織家庭的權利。方濟各的言論獲自由派讚賞，不過同時引來保守派質疑，要求澄清。

教宗於《凜冬烈火：烏克蘭自由之戰》導演Evgeny Afineevsky執導的紀錄片《Francesco》表示，「同性戀者有權組織家庭，他們是天主的孩子」，「你不可以將一個人從家庭攆走，或因為這件事導致他們的生活痛苦」。方濟各指，應該制定民事結合法律，從法律層面保障他們的權利。

紀錄片提到一位男同性戀者魯貝拉（Andrea Rubera），他和伴侶領養三名孩子。魯貝拉於紀錄片指，他和伴侶想帶孩子到本地教區的教會，以天主教的教導將他們撫養成人，但不想為孩子帶來傷害。魯貝拉寫信給教宗，後來收到對方的電話，教宗鼓勵他帶孩子到教會，但要有心理準備面臨反對。

根據天主教的教導，同性戀傾向不是罪，但同性戀行為是罪，教會認為同性戀者應該獲有尊嚴的對待，但反對同性婚姻。方濟各於布宜諾斯艾利斯出任大主教時，曾反對同性婚姻，但支持同性伴侶民事結合。不過他出任教宗以來未公開支持民事結合，他也是首位表態的教宗。

致力與同性戀天主教徒建立橋樑的耶穌會神父馬丁（James Martin）讚揚教宗的言論，形容是教會對支持性小眾人士邁出重要一步。保守派主教托賓（Thomas Tobin）則促請教宗澄清，指言論和教會對同性結合的教導有明確矛盾。