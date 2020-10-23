拜登兒子前生意夥伴證電郵醜聞真確　拜登有份收錢

美國大選2020民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）捲入一則電子郵件醜聞後，事件再有新進展。美媒10月22日引述一名自稱為拜登父子前生意夥伴的男子指，傳媒曝光的亨特電郵是真實存在，而且拜登有份獲益。

《紐約郵報》14日曝光一封在2017年5月13日發出的電子郵件，當中提及亨特曾安排父親和烏克蘭一名商人會面。該媒體22日又報道，自稱是海軍前中尉的Tony Bobulinski 21日晚發布一份聲明稱自己是這封電郵的其中一名收件人，證實相關郵件真確。

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波布林斯基表示，中國華信能源有限公司董事局主席葉簡明與拜登家族合作成立一間企業後，他被亨特帶進公司並成為行政總裁。

波布林斯基披露，亨特會稱呼拜登為「大人物」（the Big Guy）或是「我的主席」（my Chairman），並經常尋求拜登在潛在生意協議透面的意見。他又稱，拜登家族積極利用家族之名從外國賺取數百萬美元，部分更來自中國。

他直言，參議院國土安全和政府事務委員會和財政委員會已要求他提供所有跟拜登家族相關的生意文件，他有意在未來全力配合調查。