英國：持BNO港人明年1月起可申請特別簽證赴英居留　需符合6條件

英國政府7月22日再公布有關英國國民（海外）護照（BNO）的擴權計劃詳情，英政府表示，自2021年1月起，持BNO港人可以申請新的簽證，赴英國居住最多5年，之後可申請居留（settle）。

據英國政府網站所指，英方會自2021年1月起推出一個新的簽證，名為「Hong Kong BN(O) Visa」，供BNO持有人與他們的親近家屬（close family members）申請，可以在英國國內或國外申請。

申請人有不止一種選擇，可選擇先申請到英國30個月（可再延長30個月），或是一次過申請到英國5年。赴英之後申請人可以工作，也可以讀書，但不能夠取得公共資金，即指領取社會福利。

英國政府在網上公布有關BNO擴權計劃的新資訊（網站截圖）

申請人一旦在英國居住5年後，可以申請定居（settle，或稱indefinite leave to remain），之後繼而在定居滿1年後可以申請成為英國公民。

網站之後列出申請人要符合的6個條件，包括：

1. 申請人要證明自己的BNO持有人身份，但無需為此而續期或補領護照

2. 需是在香港居住的人

3. 需顯示財政能夠支援自己在英國生活至少6個月

4. 需顯示出學英文的意願

5. 需取得由英國內政部認可醫務所發出的結核病測試證書（TB Test Certificate），以證明健康

6. 申請人需要繳付費用與繳付健康稅（Immigration Health Surcharge）。

英國政府網站列出申請人需符合的多個條件（網站截圖）

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