印尼爺孫戀　71歲翁娶18歲女聘禮裝滿兩貨車　婚後造人1個夠晒數

馬來西亞光華網報道，印尼一名71歲男子近日娶了一名18歲少女，婚禮照片在社群媒體上引起轟動，男方的聘禮多到要用兩輛卡車來載，男方說，希望可以再有一個孩子。

這段相差53歲的婚姻在社群媒體上掀起討論，今年71歲的薩爾納（Abah Sarna）喪偶後就和孩子和孫子一起住，會和18歲諾妮（Noni）相遇是因為汽油。

薩爾納在他常購買灌溉機具汽油的店家遇到諾妮父母，而後認識諾妮，諾妮常常幫父母將汽油送到薩爾納的田地，因此兩人漸漸熟稔。

婚禮照片在社群媒體上引起轟動（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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兩人剛開始相戀時，諾妮的父母相當反對，但最後接受了。就在這個月，薩爾納在孩子的祝福中，迎娶18歲的諾妮，準備了一輛本田PCX機車、衣櫃、床墊、各類家具等聘禮，總共出動兩輛卡車來載，另外還準備11克黃金和折合約4,473港元的聘金，風光迎娶諾妮。

典禮上，薩爾納親吻諾妮的額頭，諾妮害羞低頭，滿臉幸福。夫妻倆害羞地說，「希望我們能盡快生一個孩子，一個就夠了」。

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