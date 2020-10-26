法庭文件顯示　特朗普政府仍堅持在美國封殺TikTok營運

法國傳媒10月25日報道，根據最新法律文件顯示，特朗普（Donald Trump）政府正 基於國家安全考慮，堅持尋求阻止短片分享平台抖音海外版TikTok在美國的運作，要求其在11月12日起完全停止營運。

圖為10月13日，位於加州美國TikTok總公司的大樓。（Getty）

報道引述華府10月23日遞交的法律文件，指出法庭「不應僅因為外國對手掩蓋其在一家媒體公司內的活動，而阻止總統因應其對國家安全威脅進行的管制措施。」

特朗普政府指TikTok與中國政府有聯繫，因而威脅安全，要求TikTok從美國下架並停止運作。TikTok在美國擁有超過1億用戶，是TikTok在海外經營最大的地區之一。

特朗普早前曾簽署行政命令，禁止民眾下載TikTok，並要求其在11月12日起在美國完全停止營運。

法院駁回TikTok希望暫停11月12日的期限，但法院尚未考慮有關是否向美國人開放使用TikTok的法律論點。

TikTok多次否認華府的指控，並與甲骨文（Oracle）與沃爾瑪（Walmart）達成初步協議，重組並建立TikTok在美國的經營公司。不過雙方仍就誰管控公司陷入分歧。