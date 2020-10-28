蓬佩奧點名批評中國迫害宗教自由

10月27日是美國的國際宗教自由日。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明，點名批評中國、伊朗和朝鮮是全球迫害宗教自由最嚴重國家。他表示，這些國家加強高壓措施，迫使人民噤聲，北京甚至試圖剷除所有宗教信仰。

蓬佩奧提到，美國於22年前實行《避免宗教迫害法》（International Religious Freedom Act），重申華府對促進、捍衛世界所有人宗教自由權利的承諾。

蓬佩奧表示，美國政府明白每個人都應該能夠依據自身良知自由組織生活，不論他們的宗教和信仰，理念源自美國開國元勳願景。他強調，宗教自由和其他人類尊嚴相關議題是美國外交政策核心，現在是如此，未來也不會改變。

蓬佩奧點名中國、伊朗和朝鮮，直指他們為全球侵害宗教自由最嚴重的國家。他說：「這些國家加強高壓措施，迫使人民噤聲。更差的是，中國試圖剷除所有不符中國共產黨教條的宗教信仰。」

圖為2020年10月25日，天主教教宗方濟各於梵蒂岡誦讀三鐘經禱文。（AP）

反觀世界其他地方，蓬佩奧表示，自美國2月成立「國際宗教自由聯盟」（International Religious Freedom or Belief Alliance）以來，已經有31個國家加入這個致力處理全球相關挑戰的網絡。

蓬佩奧指出，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發後，許多國家釋放因為信仰遭不當囚禁的人士，讓他們得以與家人團聚。他呼籲，其他國家應該效法。