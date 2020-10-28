美國大選2020｜拜登搶攻喬治亞州　承諾團結國家克服疫情

美國大選2020｜美國總統大選倒數最後一周。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）10月27日前往喬治亞州拉票。他表示，美國仍然可以克服醫療和經濟危機，並承諾將成為團結的力量，恢復美國靈魂和拯救國家。

延伸閱讀：美國大選2020｜喬治亞州四年來變化大 近30年的紅州恐變藍？

拜登前往民主黨籍前總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）度假屋所在的沃姆斯普林斯（Warm Springs）拉票。他提到，羅斯福患小兒麻痹症時前往當地休養，提醒大家美國定必能夠克服疫情。

拜登表示，憤怒和猜疑愈滾愈大，傷口愈來愈深，但不認為美國的心已經變成石頭。他指，自己以民主黨人的身份參選，但將以美國總統的身份管治，承諾將與民主黨和共和黨合作，為所有人努力，不論他們是否支持自己。

拜登繼續抨擊總統特朗普（Donald Trump）抗疫不力，未能應對經濟崩潰、制度種族歧視和警暴的問題。他說，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）為美國留下深而持久的傷口，指摘特朗普無動於衷和投降。

拜登指特朗普政府表示未能控制疫情，是投降和舉白旗的行為，反映白宮未曾真正試過應對疫情，形容特朗普將危機變成悲劇。他警告，冬季來臨情況將更差，承諾就任總統第一天的目標是控制疫情。

自1992年以來，民主黨總統候選人從未於喬治亞州勝出。外界認為拜登選擇於選舉日前一周到喬治亞州拉票，反映民主黨對選情樂觀。拜登於亞特蘭大（Atlanta）表示，喬治亞州和全國都有事情要發生，「我們贏得喬治亞州，就能贏得全部。」

拜登未來幾日將到艾奥瓦州、威斯康星州、密歇根州和佛羅里達州拉票。至於民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）將會到亞利桑那州和傳統深紅州份德克薩斯州。前總統奧巴馬（Barack Obama）當日則到佛羅里達州拉票。