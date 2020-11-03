美國大選2020｜總統非直接經普選選出　「選舉人票制度」是什麼？

美國大選2020備受關注，總統候選人經過初選及黨全國代表大會正式獲得黨的提名後，再由選民在11月3日投票選出。惟總統人選並非單靠普選結果來決定，而是各州要先選出選舉人，再由他們組成的選舉人團負責根據普選結果來選出總統。

創立「選舉人票制度」的原因

美國於18世紀立國初期，國內訊息不流通，選民以農夫為主，很多人目不識丁。開國者擔心很多選民根本並不清楚每個總統候選人的政綱及取態，選舉容易被人操控。第四任總統麥迪遜（James Madison）亦早已擔心在民主制度下會出現「黨派」，即部分利益相同的人民在某情況下會損害其他人甚至整個國家的利益。若這群人的數目佔了總人口的50%或以上，就會成為後來法國政治學家托克維爾（Alexis de Tocqueville）口中所稱的「多數人的暴虐」。

加上直接全民普選總統會令人口較多的州份有機會主導選舉，開國者也認為由國會選出總統的方法不理想。他們後來想到可先選出一批有分析能力的選舉人，再由他們根據民意去選總統。當時奴隸沒有投票權，但根據憲法，各州人口總數應以自由人數加上奴隸人數的5分之3來計算。南方支持奴隸制的州份因此可獲更多眾議院議席及選舉人票，令他們支持「選舉人票制度」。

選舉人票票數分配

全國一共有538名選舉人參與總統選舉的投票，每人一票。票數根據國會議席數目制訂：眾議院有435席、參議院有100席，加上首都華盛頓的3張選舉人票。

全國50個州依照各自在國會的代表人數，按比例分配選舉人票。每州在參議院也有兩名參議員；代表各州的眾議員數目，則靠人口普查來決定，所以各州按眾議員數目獲分的選舉人票都不同。人口最多的加州（California）共有55張選舉人票，人口較少的懷俄明州（Wyoming）只得3票。

誰能當選舉人？

政黨一般會派資深黨員擔任各州的選舉人。根據美國憲法第二條，眾議員、參議員、聯邦政府官員及州政府官員，都不能擔任選舉人。

選舉人的投票方法

除了緬因州（Maine）及內布拉斯加州（Nebraska）外，其餘州份採取「勝者全取」的投票制度。在此制度下，一個州的所有選舉人，都應投票予該州普選中得票率最高的候選人。

緬因州及內布拉斯加州採取區域計票制，每個國會選區都會有一張選舉人票，在選區中得票率最高的候選人可獲得該區的選舉人票。在全州得票率最高的候選人，可獲餘下兩張按代表該州參議員人數分配的選舉人票。

有人勝出普選，卻最終輸掉總統寶座

在「選舉人票制度」下，自1804年起共出現5次有候選人普選得票率較高，最終卻輸掉總統寶座的情況。在2000年總統選舉中，代表民主黨的戈爾（Al Gore）在普選中的得票率為48.4%，代表共和黨的小布殊（George W. Bush）只有47.9%。當時佛羅里達州（Florida）需要重新點票，其後確認小布殊在該州的普選票較戈爾多537票。結果令戈爾將佛州的25張選舉人票，全數撥歸小布殊所有。小布殊獲271張選舉人票，比戈爾多5票。

2016年總統選舉，前國務卿希拉里（Hillary Clinton）在普選中的得票率為48.2%，代表共和黨的特朗普（Donald Trump）只有46.1%。惟特朗普最後也以304張選舉人票的成績，擊敗只得227張選舉人票的希拉里。

若未能分勝負，該怎麼辦？

候選人最少要獲得270張選舉人票，才能登上總統寶座。若沒有任何候選人達標，則會由眾議院負責投票選總統。