美國向阿聯酋出售50架F-35戰機　總值100億美元

美國國務院批准向阿聯酋出售50架洛歇馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰機，總值100億美元，並已經向國會通知有關決定。

阿聯酋引入美國F-35戰機的消息最先由路透社29日引述消息人士報道，並指華府會在未來數天正式通知國會。不過美國CNBC頻道30日指，總統特朗普（Donald Trump）政府能否完成這筆軍售，首先要獲得國會和政府機構的批准，以及解決安全方面的擔憂。

其中一個障礙是參議院外交關係委員會，以及眾議院外交事務委員會。該兩個委員會的成員曾批評阿聯酋在也門平民死亡事件中扮演的角色，因此委員會有權在非正式的審查過程中審視及阻止售武計劃。

像出售F-35戰機等複雜協議的非正式通知期為40天，不過消息指特朗普政府今次就將通知期縮短至只有數天，務求趕及在12月2日阿聯酋國慶當天簽約。眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）認為倉促出售不符合任何人的利益。

阿聯酋一直有意引入F-35，不過美國在法律上保證以色列具有定性軍事優勢（QME），確保以色列在區內軍事技術優勢，同時獨家獲得美國最好的武器。不過以色列最近與阿聯酋關係正常化之後，以色列國防部長表明不會反對華府向阿聯酋出售「某些武器系統」，這被廣泛解讀為以色列已經對有關軍售開綠燈。

目前以色列擁有大約24架F-35戰機，並計劃再引入50架同款戰機。