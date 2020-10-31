華府封殺TikTok在即　美國法官阻止禁令

美國商務部下令禁止短片分享應用程式抖音海外版TikTok在美國運作，該命令原定於11月12日生效，不過一名賓夕法尼亞州地區法官在10月30日阻止有關禁令。

有關官司並非由TikTok提出，而是當地3名用戶聯手入稟。賓夕凡尼亞州地區法官彼得斯通（Wendy Beetlestone）30日下令商務部不可禁止TikTok在美國的數據托管、傳送內容服務及其他技術交易。

她在判詞中表示，商務部的禁令會在美國關閉一個全球有大約7億人使用的表達平台，其中超過1億用戶是來自美國，而且有最少5000萬名美國用戶是每日使用該程式。

美國商務部承認有關限制會明顯地限制TikTok在美國的功能及使用，甚至令其減少效用。

3名入稟人對裁決表示歡迎，他們透過律師發表聲明，指華府的禁令超越總統權力，影響美國一直對言論自由的承諾。

華盛頓地區法院9月27日裁定，暫緩實施特朗普（Donald Trump）政府在蘋果公司及Google應用程式商店將TikTok下架的行政命令，而彼得斯通今次亦作出同樣判決。

特朗普政府指TikTok可能構成國家安全威脅，導致當地1億用戶的個人資料可能萿入中國政府手中，因此下令封殺TikTok。該公司否認指控，並同時與沃爾瑪（Walmart）及甲骨文（Oracle）商討在美國成立新公司的細節，但至今仍未達成初步協議。