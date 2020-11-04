【美國大選】兩黨候選人雙雙年過70　為何大選會是「老人戰爭」？

美國2020大選中爭取連任的總統特朗普（Donald Trump）在1946年出生，今年74歲；民主黨候選人拜登（Joe Biden）還要比他老：1942年出生，今年78歲。兩人加起來的歲數超過150歲，2020年的大選無疑是一場「老人戰爭」。

圖為8月6日，特朗普探訪位於俄亥俄州的惠而浦洗衣機工廠。特朗普今年已經74歲。（Reuters）

回望其他國家的領導人，中國國家主席習近平今年67歲、與韓國總統文在寅同齡；日本首相安倍晉三66歲，只有英國首相56歲較年輕。儘管一般國家的領導人都是年長一輩，但就似乎只有美國的領導人特別年老，都是70歲以上的。

↓重溫9月29日這場史上最混亂的美國總統大選辯論中的「精華片段」：

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美國社會老齡化

美國的總統特別老有多個原因，老齡化社會是重要的理由之一。埃默理大學（Emory University）2019年一份研究指出，美國65歲或以上的長者投票較年輕一輩積極，同時選民會傾向投票與自己年齡差不多的候選人。美國投票的人大多是年長一輩，投票選出來的總統年齡自然不會年輕。

這當然不是故事的全部，美國政治環境也是非常年長的。美國國會平均年齡幾創歷史新高，不論是民主共和兩黨代表、參眾議院議長、黨鞭等都超過75歲。共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）今年78歲，民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）更是80歲。

圖為7月28日，拜登在特拉華州威明頓展開演說，談及能源及反歧視政策。拜登今年78歲，若當選會成為最年老總統。（Reuters）

美國上流社會都是老人

不過要說明的，是這現象不僅在政治上發生，在美國的商界都有相同傾向。在標準普爾的500家企業中，執行董事長的平均年齡在這14年間增加了14歲，意味這14年間美國最富有企業的領導人未曾改變。儘管55歲或以上的人口只佔美國總人口不過三分之一，卻擁有了全國三分之二的財富。

美國社會及勞動環境正在轉變。隨着科技的發展，美國的工作環境已從藍領的體力勞動轉變為白領，今天的工作已不再像上世紀70年代般的費勁，使這群在70年代已在工作的他們，到今天還能繼續工作。

美國總統選舉實際就是財富的較量，所有宣傳、競選活動、形象工程都需要大量金錢，年長一輩有更多的關係找來更多的捐款者。而當整個社會財富累積在老人身上，自然也推高領導者的年齡。