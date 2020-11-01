【納卡衝突】亞美尼亞向普京請求支援　俄羅斯只在有條件下介入

南高加索的納戈爾諾—卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）衝突未有緩和，亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）10月31日去信俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），要求莫斯科提供安全協助。

帕希尼揚在信中要求開始磋商協助確保亞美尼亞安全的問題，並根據兩國盟友關係和1997年8月29日簽署的《俄羅斯與亞美尼亞友好、合作和互助條約》第2條，確定俄羅斯可以向亞美尼亞提供的援助種類和規模。

亞美尼亞外交部稱，帕希尼揚向普京的信中詳細介紹目前納卡衝突的局勢，並提到從中東調遣外國武裝恐怖分子的情況，以及他們參加對納卡作戰行動。另外他亦指出阿塞拜疆的行動已經逼近亞美尼亞邊界，而阿塞拜疆的盟友土耳其正在支援對方。因此鑑於盟友關係，帕希尼揚希望莫斯科提供支援。

俄羅斯外交部其後發表聲明，重申衝突雙方立刻停火，緩和緊張局勢並恢復對話。至於帕希尼揚要求俄羅斯協助的要求，莫斯科強調會遵守兩國的盟友義務，包括《俄羅斯與亞美尼亞友好、合作和互助條約》的相關條款，其中包括在對方領土遭遇武裝進攻和侵略襲擊時應採取的具體措施，如果衝突直接波及到亞美尼亞境內，俄羅斯將向亞美尼亞提供一切必要援助。