【納卡衝突】帕希尼揚求助普京　亞美尼亞及阿塞拜疆衝突恐升級

阿塞拜疆（Azerbaijan）和亞美尼亞（Armenia）10月30日在瑞士日內瓦進行談判，同意在納戈爾諾—卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區（簡稱納卡地區）衝突期間不刻意針對平民所在地區。不過雙方未能就停火達成共識。亞美尼亞已向俄羅斯求助。

兩國外長當天在瑞士日內瓦舉行和平會談，俄羅斯、美國和法國特使亦有參與。3名特使其後發表聲明稱，亞、阿雙方將就設立停火核查機制的有關事宜進行討論。兩國最終未能就停火達成共識之際，亞美尼亞採取進一步行動。

亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）正式向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）提出，要求就俄提供保護方面開始「緊急」諮詢。俄羅斯外交部31日回應亞國，稱如亞美尼亞境內受襲，會提供所有必要的協助。此舉證明阿、亞衝突可能進一步升級。

俄羅斯在亞美尼亞有軍事基地，與埃里溫政府亦有防務協議。

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阿、亞停火沒談得成，惟聲明指，兩軍除了不故意針對平民地區外，亞美尼亞及阿塞拜疆還同意互相移交殉職人員遺體，以及在1周內向對方提供戰俘名單。兩國希望達至最終互換戰俘的目的。

納卡地區自9月27日爆發衝突以來，亞美尼亞與阿塞拜疆已3度宣布停火。兩國10月10日在莫斯科達成停火協議後，17日與25日亦再度同意停火，不過很快便告吹。