美國大選2020｜決戰日之前　5件事您不可不知

美國選民的提前投票熱潮未歇，目前已再有十個州回報當前的提前投票數量已達2016年的80%，最新民調則顯示，民主黨總統候選人拜登在全美支持率對美國總統特朗普的領先幅度，稍微縮小。以下是美國大選倒數三天前，最值得留意的五件要聞：

1. 拜登民調支持率領先幅度縮小

霍士新聞網（Fox News）的民調顯示，拜登的全美支持率為52%，持續高於特朗普的44%，領先幅度為8個百分點，比三周前的10個百分點縮小，也小於9月初時的12個百分點。

根據民調，特朗普受到白人女性、鄉村選民及白人福音派基督的青睞，拜登則主要吸引到住在郊區的女性、西班牙裔、黑人、及30歲以下者等選民的支持。

【相關圖輯】美國大選｜各地餅店售特朗普拜登曲奇測戰果 銷量揭呢位會贏？（點圖放大瀏覽）：

+ 11 + 11 + 11

2. 選民持續踴躍提前投票

除了德州提前投票的選民暴增，現在又有十個州表示，選民提前投票的數量已相當於2016年總選票數的80%，其中也包括一些關鍵的搖擺州，例如佛羅里達州、亞利桑那州、北卡羅來納州以及喬治亞州。30日是喬治亞州和亞利桑那州等地的提前投票最後期限。

目前已有超過8,500名選民投下選票，德州與夏威夷的投票率更已超過2016年的水準。根據佛羅里達州大學的美國選舉計劃，全美投票率已超過2016年投票率的六成。

美國一名法官則要求美國郵政總局須採取「非常措施」，確保處理郵寄選票進度落後的地區能在11月3日的投票日之前，及時把完成投票的郵寄選票送達選務機關。

3. 美股恐慌指數本周漲點為約四個月來最大

有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所（CBOE）VIX於30日小漲0.4點（漲幅1.1%），收38.02點，逼近20個月高點，一周以來則漲10.5點（漲幅38%），單周漲點為6月中以來最大，反映選舉進入倒數計時、美歐新冠肺炎疫情升溫、以及科技股賣壓拖累美股走跌，所引發的投資人焦慮情緒。

專家指出，投資人都在擔心美國選舉結果、以及結果對自己投資的影響，同時還須因應特朗普選情翻盤的可能性，股市未來幾天預料將持續劇烈波動。

↓↓↓想看選舉重要日子，請點擊放大觀看：

4. 特朗普在明尼蘇達州的造勢活動為這次選舉最短

特朗普30日在明尼蘇達州Rochester舉行造勢活動，只有21分鐘，為特朗普在這輪選舉中，時間最短的造勢活動，也遠短於造勢活動常見的60至90分鐘。而且，特朗普上台發表演說的時間也是這輪選舉最短，內容大致跟着預先準備的講稿，未脫稿演出。

民主黨籍的明尼蘇達州州長Tim Walz以新冠疫情為由，把這場活動的參加人數限制在250人，場外擠滿進不去的支持群眾，特朗普上台後也抱怨了Tim Walz一番，指稱激進的民主黨人禁止特朗普支持者入場。

5. 拜登勤跑威州，鞏固這個搖擺州選情

拜登30日在威斯康辛州密爾瓦基的造勢活動上，抨擊4年前的民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）不夠關注威斯康星州，但他不同，強調他重視這個搖擺州。希拉里4年前競選時從未造訪威州，最後以些微差距在此地輸給特朗普，拜登則是第3次造訪。

拜登也批評哈利裁員、收購庫藏股及把一些生產業務移往海外之舉，而這「全都是在特朗普推出他不負責任的減稅政策之後」。

【相關圖輯】特朗普/拜登支持者支持原因逐項睇（點圖放大瀏覽）：

+ 11 + 11 + 11

延伸閱讀：

NBC指蘋果日報拜登報告涉假 黎智英助理辭職

歐巴馬首度同台白登！密州催票轟川普：不將疫情當回事

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】