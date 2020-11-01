美國大選2020｜關鍵州份數百萬郵寄選票尚未寄回　恐失效增變數

《華爾街日報》報道，至10月30日為止，競爭激烈的關鍵搖擺州仍有數百萬郵寄選票尚未寄回，最近的郵遞延誤可能讓部分選票無法在投票日前寄達，因此失效。

該報分析佛羅里達大學的美國「選舉計劃」數據發現，截至10月30日，規定選票必須在選舉當天之前寄回的13個關鍵州，仍有超過700萬張郵寄選票尚未寄回，這相當於13州共計2400多萬選票中的28%。

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密歇根州、威斯康星州、亞利桑那州和佛羅里達州等特朗普在2016年大選中險勝的州，有的僅差幾千票，因此郵寄選票是否來得及計票，變得很重要。

根據郵務追蹤機構Gray Hair Software，前述13州中已有12州的普通郵件寄送速度在兩周前已變慢。

由於尋求連任的特朗普反對郵寄投票，選擇用郵寄投票的選民以支持民主黨候選人拜登的居多。

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