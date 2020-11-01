【新冠肺炎】歐洲多國再封城　抗疫疲勞或是第二波爆發原因之一

繼法國及德國後，英國10月31日宣布英格蘭將封城4星期，以應對新一波新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。然而不只英德法三國，歐洲多國疫情都有反覆趨勢，除了因為冬天之外，歐洲新冠疫情為何再度爆發？

圖為9月11日，英國倫敦一塊指示人們要保持社交距離的告示。（Reuters）

在眾多歐洲國家中，比利時及捷克的新增感染最嚴重。比利時10月31日新增確診人數2萬人，捷克新增確診人數1.1萬人，按人口比例計算每10萬人有過百人確診，遠超平均33人的其他歐洲國家。冬天是流感季節，也是新冠病毒的活躍季節，醫護專家已不只一次警告疫情可能會在秋冬季節反彈。但除了季節外，還有其他因素加劇病毒散播。9月新學期的開始可能是其中一個原因，輕症或無症狀的年輕患者把病毒傳染開去。以德國為例，年輕患者佔整體患者超過三成。

「抗疫疲勞」導致防疫鬆懈

另一個原因是「抗疫疲勞」，新冠疫情在歐洲爆發至今已超過大半年，即管歐洲各國自4月開始陸續封城，但持續的限制措施終會令人感覺疲累，以致疫情在夏季緩和時鬆懈。當疫情再度回升時很多人已無法保持一開始的時的高度警覺，最終讓新一波疫情再度爆發。

在歐洲各國，特別在夏季暑假時期，來往歐洲各國渡假的人不戴口罩情況頗為普遍。而部分國家在夏季或秋初陸續放寬防疫措施，給予病毒靜悄悄地在背後散播的機會。

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以捷克為例，捷克在歐洲疫情爆發的初期，採取了有效的防疫措施，在4月成功控制疫情。政府自5月陸續解封防疫措施，並自6月放棄境外旅客。隨着西歐國家自7月、8月疫情回升，境外隱形的輸入個案最終導致疫情在9月大爆發。

捷克在9月重新宣布強制國民外出配戴口罩，在10月關閉學校及要求非日用品商店停業，並要求檢疫人士及密切接觸者下載追蹤軟件紀錄行蹤，但已無力阻止感染人數不斷攀升。