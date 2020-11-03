美國大選2020｜選舉結果何時出爐？　各州開票時間表

2020年美國大選（US Elections）投票日在當地時間11月3日舉行，選舉結果未必能在當晚出爐。《紐約時報》11月2日報道，只有9個州預料能在4日中午公布州內至少98%的非正式選舉結果。惟民眾仍可參考各州的票站關閉時間及開票時間。以下為各州票站關閉及開票時間表：

香港時間11月4日早上8時關票站的州份

喬治亞州（Georgia），16張選舉人票：

州務卿曾表示，預料當地時間11月4日可公布大部分當選人的名字。

印第安納州（Indiana），11張選舉人票：

官員指，所有非正式選舉結果要在投票日的1至兩日後才被公布。

肯塔基州（Kentucky），8張選舉人票：

選舉委員會主任稱，約90%選票可在選舉日當晚點算。

南卡羅來納州（South Carolina），9張選舉人票：

官員表示，目標是在選舉日當晚公布全部選舉結果。

佛蒙特州（Vermont），3張選舉人票：

官員預料，可在當地時間11月4日午夜公布大部分或全部非正式選舉結果。

維珍尼亞州（Virginia），13張選舉人票：

官員未有估計，在當地時間11月4日可公布多少選票的結果。

香港時間11月4日早上8時30分關票站的州份

北卡羅來納州（North Carolina），15張選舉人票：

官員估計，97%選票可在選舉日當晚公布。

俄亥俄州（Ohio），有18張選舉人票：

在選舉日前投下的選票，可在當地時間11月3日下午8時公布。

西維珍尼亞州（West Virginia），5張選舉人票：

官員未有估計在當地時間11月4日可公布多少選票的結果。

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香港時間11月4日早上9時關票站的州份

亞拉巴馬州（Alabama），9張選舉人票：

州務卿表示，預料當地時間11月3日晚可得悉所有非正式選舉結果。

康涅狄格州（Connecticut），7張選舉人票：

官員指選舉結果的公布時間難以預測，但可能大部分的城鎮會比法定時間，即票站關閉後96小時早。

特拉華州（Delaware），3張選舉人票：

官員估計，當地時間11月4日中午前可公布逾99%選票的結果。

首都華盛頓（Washington, D.C.），3張選舉人票：

官員沒有估計公布點票結果的時間。

佛羅里達州（Florida），29張選舉人票：

所有提前投下的選票及早前已被點算的郵遞選票，其結果可在當地時間11月3日晚上8時30分公布。

伊利諾伊州（Illinois），20張選舉人票：

官員未有估計公布選舉結果的時間，指這由選民遞交選票的時間決定。

緬因州（Maine），4張選舉人票：

官員預料，處理郵遞選票的時間不會延誤。

馬里蘭州（Maryland），10張選舉人票：

官員指，由於郵遞選票增加，選舉日當晚不能完成點票。

馬薩諸塞州（Massachusetts），11張選舉人票：

在近年的選舉中，97%選票的結果可在選舉日後一天的中午公布，官員是次預料亦會在同樣時間公布結果。不過在選舉日或之後才被送抵的選票，要在當地時間11月6日或之後才被點算。

密西西比州（Mississippi），6張選舉人票：

官員估計，90至95%選票的結果可在當地時間11月4日中午公布。

密蘇里州（Missouri），10張選舉人票：

官員估計，逾99%選票的結果可在選舉日當晚公布。

新罕布什爾州（New Hampshire），4張選舉人票：

官員沒有提供資料。

新澤西州（New Jersey），14張選舉人票：

官員表示，未有估計完成點票的時間。

俄克拉何馬州（Oklahoma），7張選舉人票：

官員指，他們想在選舉日後盡快有非正式結果。

賓夕法尼亞州（Pennsylvania），20張選舉人票：

官員指，可在當時時間11月6日前點算絕大多數的選票。

羅得島州（Rhode Island），4張選舉人票：

官員指，估計在選舉日當晚可點算大部分的郵遞選票。

田納西州（Tennessee），11張選舉人票：

官員希望可在當地時間11月3日中午前，公布逾99%選票的結果。

香港時間11月4日早上9時30分關票站的州份

阿肯色州（Arkansas），6張選舉人票：

官員估計，當地時間11月4日中午可公布接近全部選票的選舉結果。

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香港時間11月4日早上10時關票站的州份

科羅拉多州（Colorado），9張選舉人票：

官員預料，70至80%選票的結果可在選舉日當晚公布。

堪薩斯州（Kansas），6張選舉人票：

官員表示，未能估計公布選舉結果的時間。

路易斯安那州（Louisiana），8張選舉人票：

官員未有提供他們預料的開票時間。

密歇根州（Michigan），16張選舉人票：

官員稱，或在當地時間11月6日才公布全部非正式選舉結果。

明尼蘇達州（Minnesota），10張選舉人票：

官員估計，可在當地時間11月4日中午，公布在選舉日或之前投下的接近全部選票之結果。

內布拉斯加州（Nebraska），5張選舉人票：

官員估計，可在當地時間11月4日午夜公布全部選舉結果。

新墨西哥州（New Mexico），5張選舉人票：

州務卿表示，目標是在選舉日當晚得到絕大多數的選舉結果。

紐約州（New York），29張選舉人票：

只有親身提前投下及在選舉日當日投下的選票，其結果才可在選舉日當晚公布。

北達科他州（North Dakota），3張選舉人票：

官員估計，所有在選舉日或之前投下的選票，其結果可在當地時間11月4日中午公布。

南達科他州（South Dakota），3張選舉人票：

官員沒有估計點票時間。

德州（Texas），38張選舉人票：

官員稱，大部分選舉結果可在選舉日當晚出爐。

威斯康星州（Wisconsin），10張選舉人票：

州長埃弗斯（Tony Evers）表示，預料可在選舉日當晚或第二天知道選舉結果。

懷俄明州（Wyoming），3張選舉人票：

官員預料，可在當地時間11月4日中午前，公布逾99%選票的結果。

亞利桑那州（Arizona），11張選舉人票：

官員沒有預測當地時間11月4日可公布多少選票的結果，新法批准他們可在選舉日前兩周開始點算郵遞選票。

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香港時間11月4日早上11時關票站的州份

艾奧瓦州（Iowa），6張選舉人票：

官員指，有信心如以往的選舉一樣，可及時地公布非正式結果。

蒙大拿州（Montana），3張選舉人票：

官員估計，可及時公布選舉結果。

內華達州（Nevada），6張選舉人票：

官員稱，不清楚當地時間11月4日中午可公布多少選票的結果。

猶他州（Utah），6張選舉人票：

官員沒有估計開票時間。

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香港時間11月4日中午12時關票站的州份

加州（California），55張選舉人票：

官員沒有估計點票進度，臨時投票及遲被送到選舉中心的郵遞選票，會在之後的數日甚至數周內被點算。

夏威夷州（Hawaii），4張選舉人票：

官員預計，95至99%選票的選舉結果可在當地時間11月4日公布。

愛達荷州（Idaho），4張選舉人票：

官員估計，接近全部選票的結果可在當地時間11月4日中午公布。

俄勒岡州（Oregon），7張選舉人票：

官員沒有估計完成點票的時間。

華盛頓州（Washington），12張選舉人票：

官員估計，可在選舉日當晚公布多達60%的選票結果。

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香港時間11月4日下午2時關票站的州份

阿拉斯加州（Alaska），3張選舉人票：

只有在當地時間10月29日前或在11月3日由選民親身投下的選票才能及時被點算，並在選舉日當晚公布其選舉結果。郵遞選票及其他非親身投下的選票於約一周後才會被點算。