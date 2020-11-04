新冠肺炎｜印度死亡率不到2%比美國低一半　社區太髒或增強免疫力

儘管中國內的疫情得到了有效的控制，但是在國際上尤其是印度等國的疫情卻依然在肆虐。其中美國超過950萬，印度超過了820萬，都是排名在前的國家。不過印度的死亡率不到2%，這讓科學家們倍感驚奇。或許唯一的解釋就是印度的公共衛生太差，導致免疫力大增。

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印度疫情狀況及防疫措施：

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在印度，新冠病毒感染的比例也差不多是全球1/6，但不到2%的死亡率要比平均水準低，美國死亡接近24萬人了，印度死亡不過12萬人，二者的感染人數可沒有兩倍之差。最近有兩篇論文都研究了新冠死亡率的問題，其中一篇論文研究了全球106個國家的資料，涉及20多個參數，包括人口密度、人口統計學、疾病流行率和衛生品質。

該研究的作者之一錢德爾博士（Bal Chander）表示，「與高收入同齡人相比，貧窮、低收入國家的人們似乎對這種疾病有更高的免疫力。」

【圖輯】比較印度及美國新冠肺炎疫情數據：

另一篇論文研究了122個國家的疫情資料，其中80個是中高收入國家，結果指出在人口較多的國家，新冠病毒的死亡率較低，因為這些國家（民眾）接觸的微生物種類繁多，尤其是所謂的「革蘭氏陰性菌」。

報道稱，這些細菌通常會導致嚴重的肺炎、血液、尿路和皮膚感染。但是它們也會產生一種抗病毒細胞因數 – 幫助對抗病原體的分子（被稱為干擾素），它可以保護細胞免受新冠病毒的侵襲。

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印度有議員聲浸泥漿浴及吹海螺可防疫，惟及後卻確證患上新冠肺炎：

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