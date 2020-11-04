美國大選2020 ・有片｜特朗普講話如發表勝利演說：準備慶祝連任

美國共和黨籍總統特朗普（Donald Trump）在發出預告後，於當地時間11月3日在白宮東應發表演說。他說：「我們正在贏得一切。」特朗普在弦樂聲中出場及離場，甚有排場，再加上他富爭議的演說內容，感覺像是在發表勝利演說。

特朗普在這段期間發表的言論，往往都是沒有事實根據的，當中包括他指控民主黨人在剝奪支持者的權利，「而我們不會接受」。

特朗普聲稱將到最高法院要求停止點票，並指對他而言，他們已經贏了選舉。

他在同日較早時稱將在白宮發表演說，同時指民主黨「竊取」大選。這些指控都是沒有真憑實據的。

"A very sad group of people is trying to disenfranchise" our supporters.@realDonaldTrump repeats his unsubstantiated claim that his rivals are trying to "steal" the election https://t.co/z9DnqA1NUa pic.twitter.com/9kINV8QVmy — ITV News (@itvnews) November 4, 2020

他稱自己在佛羅里達州及德州獲勝。他說：「我們顯然已在喬治亞州勝出。他們追不到我們的。」

不止喬治亞州、密歇根州、賓夕法尼亞州及威斯康星州等關鍵搖擺州仍有合資格的選票尚待統計，或會影響最終結果。

惟特朗普仍在點票階段便發布這樣的言論，英國《衛報》在報道稱，「特朗普沒能力單方面宣布自己是贏家」。

特朗普稱自己在喬治亞和北卡州取得勝利。喬治亞目前點票逾93%，特朗普領先2.6個百分點；北卡目前點票逾94%，特朗普領先1.4個百分點。皆未考慮郵寄選票因素。