美國大選｜特朗普團隊搶先發文在南卡州勝選　Twitter加警告標籤

2020年美國大選（US Election）多州選舉結果未出爐，選情激烈，多個州份仍在點票。總統特朗普（Donald Trump）的競選團隊11月3日在Twitter宣布，特朗普在南卡羅來納州（South Carolina）勝選。Twitter在團隊的推文上加警告標籤，指正式選舉結果仍未公布。

特朗普團隊3日晚上在Twitter上表示，特朗普已在南卡羅來納州勝出。Twitter在推文中加上寫有「此推文發布時，官方還未公布選舉結果」的警告標籤。Twitter稱，宣布勝選的推文要得到由Twitter指定的7個新聞機構中的其中兩個機構支持，特朗普團隊的推文違反twitter用來防止候選人提早宣布勝選的規則。在Twitter指定的新聞機構中，只有美聯社稱特朗普已在南卡羅來納州勝出。

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特朗普團隊3日亦宣布在佛羅里達州（Florida）獲勝。惟Twitter未有在涉事推文加警告標籤，因為它得到其中一個由Twitter指定的新聞機構認可。特朗普團隊也有在上述推文加上消息來源，稱消息來自選舉預測網站「Decision Desk HQ」。