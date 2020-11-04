美國大選｜法庭下令檢查逾30萬張失蹤選票　郵政總局未按時完成

美國哥倫比亞特區地方法院法官沙利文（Emmet Sullivan）11月3日要求美國郵政總局（US Postal Service）在當日下午完成檢查郵件處理設施的工作，以尋找逾30萬張2020年美國大選失蹤選票的下落。惟郵政總局未能按法庭的要求按時完成任務。

郵政總局3日早上公布，全國有300,523張選票在郵寄過程中，曾在進入郵件處理設施時接受掃瞄，但未有接受出口掃瞄。《華盛頓郵報》（Washington Post）4日報道，有維護投票權的人士擔心，有大量選票會滯留於郵政系統中。

沙利文下令，郵政總局的郵政檢驗局（Postal Inspection Service）要在北美東部時間3日下午3時30分前（即香港時間4日凌晨4時30分前），完成檢查郵件處理設施的工作，以確保尋回的選票可在票站關閉前送抵選舉中心。

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法庭命令涉及包括搖擺州在內的15個州、共12個郵政區，分別是：賓夕法尼亞州中部（Central Pennsylvania）、費城市區（Philadelphia Metro）、底特律（Detroit）、科羅拉多州/懷俄明州（Colorado/Wyoming）、亞特蘭大（Atlanta）、休斯敦（Houston）、亞拉巴馬州（Alabama）、新英格蘭北部（Northern New England）、大南卡羅來納（Greater South Carolina）、佛羅里達州南部（South Florida）、萊克蘭（Lakeland）及亞利桑那州（Arizona）。

代表郵政總局的律師魯濱遜（John Robinson）向法庭表示，郵政檢驗局本來已會在投票日的下午4時至8時期間做檢查。檢驗局無法提前檢查，同時不影響當日的工作。