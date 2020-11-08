中印第8輪軍長級會談　兩國聯合聲明：保持一線部隊克制

中印邊境局勢風波從5月初持續至今，雙方11月6日舉行第8輪軍長會談，兩國11月8日發表一份聯合聲明，雙方同意認真落實兩國重要共識，確保雙方一線部隊保持克制。

中國國防部和印度國防部11月8日發表聯合聲明稱，11月6日，中印兩軍在楚舒勒（Chushul）舉行第8輪軍長級會談。

聲明稱，雙方繼續就推動中印邊界西段實控線地區「脱離接觸」坦誠深入和建設性地交換意見。雙方一致同意認真落實兩國領導人達成的重要共識，確保雙方一線部隊保持克制，避免誤解誤判。雙方同意繼續通過軍事和外交渠道保持溝通，在此次會談基礎上，進一步推進其他問題解決，共同維護邊境地區和平安寧。雙方同意近期舉行下一輪會談。

針對這次會談，印度媒體也披露一些內容。《印度時報》11月7日報道稱，印度政府消息人士稱，印度和中國軍隊6日舉行了另一輪軍長級別的會談，目的是制定兩軍在拉達克（Ladakh）東部所有衝突爆發點脱離接觸的路線圖。

這些消息人士還透露，第8輪軍長級會談在拉達克東部印度實控線（LAC）一側的楚舒勒舉行，早上9時30分左右開始。印度《印刷報》11月7日也報道稱，由於最新一輪的軍長級會談沒能帶來突破，印度和中國在拉達克東部的對峙將持續至冬季。