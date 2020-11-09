美國大選2020｜拜登成第6個天蠍座總統！哪個星座盛產美國元首？

是，小編不是星座專家唐綺陽，也不是政治評論員，但這兩天打開所有的社群媒體，眾人無一不關注的就是紅象與藍驢的白宮爭霸戰，自然，緊張刺激的開票過程加上國族黨派的對壘，再來點暗黑陰謀論的糾結參雜下，誰最後會成為橢圓形辦公室（Oval Office）的主人，此時此刻是沒有答案的。但可以確定的是，連荷李活（加州55票，呵呵）都想不到的劇本，活生生地在藍色星球上演著，你我雖然遠在大洋的另一端，可各個都是演員兼觀眾，搖旗吶喊、聲嘶力吼…即使根本就不是美國公民。

從歷史的軌跡回顧，自西元1789年（咳咳！清國高宗乾隆54年）創設總統大位，直到西元二十一世紀的今天，兩百多年以來，總共有44位勝利者宣誓就職（加上隔屆當選的克里夫蘭／Cleveland，總任期為45任）為美國白宮主人，若我們將12個星座予以平分，那每個星座照道理，應該要分配到3.66個「總統」…但有趣的是，有兩個星座，至今都「僅」出現過兩位總統而已：（點圖放大↓↓↓）

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接下來，我們來看看另外一邊，誕生過最多美國總統的星座，嗯啊，既然選舉日期被訂定在「十一月首個星期一後的星期二」（the Tuesday next after the first Monday in the month of November），一看就是天蠍座的主場，誰敢在這個時候挑戰蠍子的城府與權謀呢？因此美國目前已誕生五或六位（！）天蠍總統，但誠如愛恨分明的個性，五位總統的歷史評價非常極端：（點圖放大↓↓↓）

要把水瓶座逼瘋的話，請給他一位天蠍座！

哎呀！風象、水象的組合，似乎沒有老師說風生水起的好兆頭，而是無限輪迴的羈絆…再回到美國總統的星座，其實除了遊走極端的天蠍座之外，水瓶座，剛剛好也出現了五位總統，所謂的勢均力敵，但在美國歷史上，有三位水瓶座的總統赫赫有名不說，歷史教科書更是絕不會遺漏：（點圖放大↓↓↓）

寫到這裡，眼利的朋友可能發現到一個亮點，為何天蠍座的後面，是五或六位美國總統呢？是的，因為若誕生在6月14日（雙子座）的特朗普（第45任／Trump）繼續連任白宮主人，那天蠍座將保持五位總統的數目不動。可是呢，假設拜登（Joe Biden）一如外界先前所預測，最終能以7,165餘萬票的普選票加上選舉人票些微的優勢差距勝出，那生日是11月20日的他，將是第六位天蠍座總統！

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『總統來來往往，但最高法院將永遠存續下去。』（Presidents come and go, but the Supreme Court goes on forever.），塔虎脫，曾8年作為首席大法官（Chief Justice of the United States）的美國總統，如此定義著他看到的世界，處女座的心思細膩與準確判斷，似乎有道理。

祝各位2020第三次水逆之後一切幸福平安、身體健康，我們下次再見…（當真？）

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Chien-Te Wu Camillus，原文：美國隊長的星座！？】