美國大選2020｜拜登成第6個天蠍座總統！哪個星座盛產美國元首？

是,小編不是星座專家唐綺陽,也不是政治評論員,但這兩天打開所有的社群媒體,眾人無一不關注的就是紅象與藍驢的白宮爭霸戰,自然,緊張刺激的開票過程加上國族黨派的對壘,再來點暗黑陰謀論的糾結參雜下,誰最後會成為橢圓形辦公室(Oval Office)的主人,此時此刻是沒有答案的。但可以確定的是,連荷李活(加州55票,呵呵)都想不到的劇本,活生生地在藍色星球上演著,你我雖然遠在大洋的另一端,可各個都是演員兼觀眾,搖旗吶喊、聲嘶力吼…即使根本就不是美國公民。

從歷史的軌跡回顧,自西元1789年(咳咳!清國高宗乾隆54年)創設總統大位,直到西元二十一世紀的今天,兩百多年以來,總共有44位勝利者宣誓就職(加上隔屆當選的克里夫蘭/Cleveland,總任期為45任)為美國白宮主人,若我們將12個星座予以平分,那每個星座照道理,應該要分配到3.66個「總統」…但有趣的是,有兩個星座,至今都「僅」出現過兩位總統而已:(點圖放大↓↓↓)

接下來,我們來看看另外一邊,誕生過最多美國總統的星座,嗯啊,既然選舉日期被訂定在「十一月首個星期一後的星期二」(the Tuesday next after the first Monday in the month of November),一看就是天蠍座的主場,誰敢在這個時候挑戰蠍子的城府與權謀呢?因此美國目前已誕生五或六位(!)天蠍總統,但誠如愛恨分明的個性,五位總統的歷史評價非常極端:(點圖放大↓↓↓)

要把水瓶座逼瘋的話,請給他一位天蠍座!

哎呀!風象、水象的組合,似乎沒有老師說風生水起的好兆頭,而是無限輪迴的羈絆…再回到美國總統的星座,其實除了遊走極端的天蠍座之外,水瓶座,剛剛好也出現了五位總統,所謂的勢均力敵,但在美國歷史上,有三位水瓶座的總統赫赫有名不說,歷史教科書更是絕不會遺漏:(點圖放大↓↓↓)

寫到這裡,眼利的朋友可能發現到一個亮點,為何天蠍座的後面,是五或六位美國總統呢?是的,因為若誕生在6月14日(雙子座)的特朗普(第45任/Trump)繼續連任白宮主人,那天蠍座將保持五位總統的數目不動。可是呢,假設拜登(Joe Biden)一如外界先前所預測,最終能以7,165餘萬票的普選票加上選舉人票些微的優勢差距勝出,那生日是11月20日的他,將是第六位天蠍座總統!

『總統來來往往,但最高法院將永遠存續下去。』(Presidents come and go, but the Supreme Court goes on forever.),塔虎脫,曾8年作為首席大法官(Chief Justice of the United States)的美國總統,如此定義著他看到的世界,處女座的心思細膩與準確判斷,似乎有道理。

祝各位2020第三次水逆之後一切幸福平安、身體健康,我們下次再見…(當真?)

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:Chien-Te Wu Camillus,原文:美國隊長的星座!?】