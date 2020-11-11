美國批准向阿聯酋出售先進軍備　總值逾233億美元

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11月10日表示，總統特朗普（Donald Trump）政府同日正式通知國會批准向阿聯酋出售233.7億美元的先進軍備計劃，當中包括F-35戰機及軍用無人機等。

美國務院指，出售的內容包括最多50架F-35閃電II戰鬥機和18架或以下的MQ-9B無人機，以及一套空對空及空對地的導彈。蓬佩奧指，有關計劃象徵美國與阿聯酋的加強關係，亦為對方提供先進防衛能力，打擊及捍衛來自伊朗的威脅。

美國向中東國家出售武器時，須事先取得以色列的同意，保障對方的軍事質量領先區內其他國家。以色列原本對華府的售武計劃有保留，但獲美國保證後，決定同意這個最近建立正常關係的阿聯酋引入F-35戰機。

阿聯酋一直有意採購F-35戰機，但美國以往都不會向中東國家出售。目前以色列擁有24架同款戰機，並計劃再引入50架。另外今次亦是特朗普政府重新詮釋《導彈科技管制建制》（Missile Technology Control Regime, MTCR）之後，首度容許美國國防供應商出售無人機。

另外以色列與阿聯酋建立正常關係後，當地國會亦在10日通過與另一個阿拉伯國家巴林建交，但勢惹來巴勒斯坦的不滿。