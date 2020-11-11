日本中國與東盟料11月15日簽署RCEP　不包括印度

在經過長期溝通後，日本媒體11月10日披露，日本、中國、韓國、東盟（ASEAN）等參加的東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的協議草案預定11月15日簽署，印度被排除在外。這將是日本及其最重要的貿易夥伴中國共同參與的首份貿易協定。

中國、東盟成員國和一些東亞國家計劃在印度缺席的情況下簽署RCEP，印尼貿易部長阿古斯（Agus Suparmanto）11月10日證實，計劃在11月15日舉行的東盟峰會上簽署此份協定。

俄羅斯衛星通訊社11月10日指出，推動RCEP的力量在很大程度上是日本，但它不想在沒有印度的情況下簽署協定。印度是世界第二人口大國，也是日本的第15大貿易伙伴，日本每年對印度出口額超過110億美元。

現在，日本的立場似乎已經改變。其實在2019年之後，新德里本身顯然已經對RCEP失去興趣。印度總理莫迪（Narendra Modi）奉行的「印度製造」政策旨在鼓勵本國生產商，然而印度的工業產品無法與來自中國的商品以及來自其他東南亞國家的商品競爭。

俄羅斯衛星通訊社指出，RCEP對日本來說尤為重要。畢竟該協定的潛在參與者是自己最大貿易伙伴。中國、韓國、澳洲、越南、新加坡、泰國與日本的貿易額均排在前十位。而在日本的主要貿易伙伴美國從跨太平洋夥伴關係協定（TPP）中退出之後，日本還有第二大貿易伙伴中國，而中國與日本沒有簽署任何貿易協議。因此在美國離開TPP之後，日本抓住了該協定進程的主導權，並同時開始推進其他貿易協定的進程。由於還未就中日韓自由貿易區達成三方協議，東京認為達成RCEP協議將推動三邊談判進程。