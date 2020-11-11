美國大選｜美媒：梅拉尼婭打破慣例　仍未與拜登夫人吉爾接觸

美國2020年大選最終結果尚未出爐，民主黨候選人拜登（Joe Biden）宣布勝選，美國現任總統特朗普（Donald Trump）則未認輸，美國媒體報道，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）也打破慣例，並未與拜登夫人吉爾（Jill Biden）接觸。

美國有線新聞網絡（CNN）11月10日報道，2016年11月10日特朗普勝選後，當時梅拉尼婭應時任美國第一夫人的米歇爾（Michelle Obama）邀請赴白宮參觀，並與米歇爾一同喝茶。在美國大選結束後，不僅總統之間有工作交接，通常第一夫人之間也會交接。

報道稱，據了解梅拉尼婭行程的消息人士表示，她的日程基本沒什麼變化，第一夫人辦公室的大部分工作重點仍在日常會議和即將到來的假期計劃上。該消息人士表示，即便梅拉尼婭想要開始與下任第一夫人的交接工作，也需考慮特朗普拒絕承認在本次大選中輸給拜登。

▼衣着甚有品味的梅拉尼婭，被指穿搭包含「時裝密碼」，請點擊以下圖輯一同解謎：

+ 9 + 9 + 9

曾任美國前第一夫人勞拉（Laura Bush）的幕僚長並參與2009年和美國前總統奧巴馬（Barack Obama）一家交接的麥克布萊德（Anita McBride）表示，現在情況更加複雜，「若梅拉尼婭在特朗普認輸之前主動表態，可能會被視為完全違背總統及白宮的做法」。

消息人士也表示，鑑於梅拉尼婭曾有在行動或言語上與特朗普持相反態度的事例，若時機合適，梅拉尼婭可能會有所行動。

此前《每日郵報》11月8日報道，梅拉尼婭正掐指計算着特朗普離職時刻的到來，她也曾試圖建議特朗普接受大選的失敗。

▼美國多個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統特朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：