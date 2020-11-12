美國大選2020｜美媒：國務院阻止拜登獲取外國領導人訊息

美國大選2020｜美國有線新聞網絡（CNN）11月12日引述國務院知情人士報道，國務院近日收到來自外國領導人給總統當選人拜登（Joe Biden）的訊息，但特朗普（Donald Trump）政府阻止拜登取得訊息。

報道稱，傳統而言，國務院為總統當選人所有通訊提供支援，許多國家上周末開始就向國務院發送訊息。但由於特朗普拒絕承認敗選，拜登被禁止獲取國務院資源，因此未收到數十則外國領導人傳來的訊息。拜登也被阻止獲得與特朗普相同的總統每日簡報。

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拜登的團隊正在自行與外國政府聯繫，目前已經與德國總理默克爾（Angela Merkel）和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）等領導人通話。但是他們沒有國務院行動中心提供的後勤和翻譯支援。

報道引述消息人士指，外國領導人已經開始意識到，國務院無法讓他們與拜登取得聯繫，他們的團隊已經向奧巴馬（Barack Obama）時代的前外交官尋求幫助，請他們向拜登的團隊發送祝賀訊息。有外國政府認為他們正在身處陌生的迷宮。