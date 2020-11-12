美國大選｜特朗普支持共和國全國委員會主席留任　或為再參選鋪路

美國大選2020｜美國總統特朗普（Donald Trump）11月11日宣布支持共和國全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）留任。路透社引述知情人士指，此舉可能是特朗普宣布參與2024年總統選舉的前奏。

特朗普於Twitter發文稱：「我很高興宣布，我已經全力支持麥克丹尼爾繼續擔任共和黨全國委員會主席。我們獲得了7,200萬張選票，比美國歷史任何一位在任總統都多——我們一定會贏！」總統當選人拜登（Joe Biden）得到逾7,700萬票。

I am pleased to announce that I have given my full support and endorsement to Ronna McDaniel to continue heading the Republican National Committee (RNC). With 72 MILLION votes, we received more votes than any sitting President in U.S. history - and we will win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020

上屆總統選舉麥克丹尼爾幫助特朗普於密歇根州擊敗民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）。2017年，特朗普支持麥克丹尼爾出任共和國全國委員會主席。

一般而言，即將卸任的總統不會干預共和國全國委員會選出新任主席。一位熟悉內部討論的消息人士稱，特朗普吿訴盟友，他計劃在2024年競選總統，並可能在年底前宣布消息。美國憲法容許總統出任兩個四年期任，不一定要連續出任。

有很多共和黨人被指考慮參加2024年總統選舉，包括副總統彭斯（Mike Pence）。

▼特朗普長女伊萬卡將不再是第一千金，「轉工」的選擇多嗎？想知道有什麼筍工等着她？請點擊放大觀看：

+ 6 + 6 + 6