美國大選｜美媒：特朗普或默認結果但拒認輸　不排除2024年再選

美國全國廣播公司（NBC）11月11日引述多名知情人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）永遠不會承認自己輸掉大選，但可能停止對選舉結果提出異議；幕僚又預計，特朗普不會排除2024年參選可能性。

2020年11月11日，美國總統特朗普（中）在阿靈頓市（Arlington）的國家公墓出席退伍軍人節紀念活動，在副總統彭斯（Mike Pence）的陪同下向無名士兵墓獻上花圈。這是拜登宣布獲勝後特朗普首次公開露面（Reuters）

報道稱，多名熟悉美國總統特朗普想法的人士透露，特朗普的顧問們愈來愈認為這位總統永遠不會承認自己輸掉大選。一位高級助手錶示，不要指望特朗普會承認敗選，特朗普更有可能說「我們不能相信結果，但我不會反對」。

另一名顧問表示，在法律鬥爭和重新點票之後，特朗普最可能做出的讓步是「他將承認選舉結果，但我們永遠不會知道結果有多準確。」特朗普的一些高級顧問仍然相信特朗普有一條勝利之路，但這些人只佔少數，而且不斷減少。

↓拜登宣布獲勝後，特朗普首次公開露面：

一些顧問表示，特朗普開始就意識到選舉結果不會逆轉，「就連特朗普也意識到，結果改變的可能幾乎為零」。特朗普將宣稱自己是幾十年來最成功的共和黨人，正在把自己塑造成主要的反對派領袖。幕僚又預計，特朗普將不排除2024年參選的可能性。

接近特朗普的人士表示，特朗普計劃繼續放大他關於選舉中普遍存在舞弊的信息，儘管現時沒有證據表明這一點。

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