美國大選｜納瓦羅：特朗普贏得大選　白宮準備連任安排

美國多個傳媒都推算民主黨的拜登（Joe Biden）贏得總統大選，但現任總統特朗普（Donald Trump）拒絕承認落敗，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）11月13日表示，特朗普會連任四年。

納瓦羅13日在霍士新聞（Fox News）節目上表示，白宮正以特朗普展開第二個任期為假設前進，指特朗普贏得大選。他指出現時要做的是確定可驗證和合格的選票，調查不斷增加的欺詐指控。

他認為這場大選看起來是一場完美的騙局，而從統計學角度看待，很明顯特朗普贏得大選，在大選日當天領先。不過在大選日之後，拜登卻在一些關鍵搖擺州拿到了正好足夠的選票追趕特朗普。惟他沒有為言論提供證據。

另外，白宮發言人麥肯納尼（Kayleigh McEnany）同日在霍士新聞的節目亦附和納瓦羅的說法，稱這場競選存在欺詐，特朗普最終會贏得大選，並指還有很多步要走。而特朗普在白宮玫瑰園談及新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗安排時，提到下屆政府由誰領導時，只表示「時間會證明一切」。

美聯社公布特朗普贏得北卡羅來納州，取得當地15張選舉人票，總數增至232張；CNN等傳媒則推算，拜登贏得喬治亞州的16張選舉人票。根據從事市場研究及票站調查的愛迪生研究公司（Edison Research）推算，拜登最終取得306張選舉人票，特朗普則有232張。