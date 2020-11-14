美國大選｜特朗普取北卡州　拜登奪喬治亞州鎖定306張選舉人票

美國大選2020｜美國傳媒11月13日推算總統特朗普（Donald Trump）於北卡羅來納州勝出，代表民主黨出戰選舉的拜登（Joe Biden）則以些微優勢取下喬治亞州，意味所有州份都已經得出結果。拜登鎖定306張選舉人票，擊敗只有232票的特朗普。

《紐約時報》和愛迪生研究公司（Edison Research）等推算拜登於喬治亞州勝出。拜登於喬治亞州的領先差距只有逾1.4萬票或0.3個百分點。特朗普於北卡州的領先差距則有逾7.3萬票或1.3個百分點。喬治亞州已經開始人手重點選票，但州政府官員認為不太可能改變結果。

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拜登今屆成功於五個特朗普上屆勝出的州份翻盤，包括喬治亞州、亞利桑那州、密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康星州。他成功收復「鐵鏽帶」三州，重建民主黨「藍牆」，並拓展版圖至亞利桑那州和喬治亞州兩個傳統紅州。特朗普則未能從上屆希拉里勝出的州份染紅。

拜登總共贏得25個州份和哥倫比亞特區，佔全國人口57%。特朗普贏得25個州份。拜登全國取得逾7,800萬張普選票，以逾530萬票的差距力壓特朗普。