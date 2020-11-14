東盟系列視像峰會繼續召開　美國派白宮國安顧問奧布萊恩參加

東盟系列峰會自11月12日開始以視像方式舉行，美國白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）代表美國參加，這是美國總統特朗普（Donald Trump）連續3年未有出席這個會議。另一方面，日本首相菅義偉11月14日明確表示將在11月15日簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

東盟10國領袖與美國白宮國家安全顧問奧布萊恩11月14日舉行會議（AP）

奧布萊恩在會上表示，特朗普對未能出席會議感到遺憾，他稱在全球面臨新冠肺炎疫情危機時，東盟與美國的合作抗疫更加重要。他稱，美方極為讚賞東盟國家維持供應鏈開放、工廠運作及提供防護裝備，美國已向東南亞地區提供8700萬美元應對疫情，包括提供美國製造的呼吸機及防護裝備。

白宮聲明表示，奧布萊恩也將代表美國出席東亞峰會。美國總統特朗普在2017年曾參加東盟峰會，但在之後均只派代表參與。

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料15國簽署RCEP

同樣有份出席峰會的日本首相菅義偉11月14日首度明確表示，將在11月15日簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），他表示「將宣傳日本的立場，即包括印度將來參加在內，擴展自由公平的經濟圈。」

《區域全面經濟夥伴關係協定》為全球最大貿易協定，預計15國將在11月15日簽署，這些國家包括東盟10國及中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭。