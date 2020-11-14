拜登勝選·新聞教室｜新舊總統權力交接　除白宮會面外還有這4件事

美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）11月7日宣告勝出總統大選，但現任總統特朗普（Donald Trump）拒絕認輸，表示自己才是獲勝一方，令新舊總統之間的權力交接問題變得複雜，甚至拜登已成立過渡團隊，卻未獲聯邦政府重視。回看美國過去總統交接，這個權力移交程序本來是如何進行？當中既有一些例行公事如新舊總統在白宮見面、喝茶，但也有更實際的事務如當選人可聽取總統每日簡報。

這次美國大選在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間展開，導致很多程序拖慢進行，例如郵遞選票大增，點票進度變慢，但大眾可能沒想到的是，就連總統權力交接程序也拖慢，但主要原因不是疫情，而是總統。拜登11月10日形容，特朗普拒絕認輸的情況令人尷尬。究竟這個權力移交程序本應怎樣進行？

新舊總統在白宮見面

總統當選人夫婦及現任總統夫婦會在白宮見面，這是一項禮節，同時也是後勤工作。總統當選人夫婦遊覽白宮後，會表達他們對裝飾及設施的喜好，讓工作人員做好準備。在新任總統於1月就職當天，白宮職員有12小時協助舊總統搬走及新總統搬入，程序要在同日下午12時01分前完成。

《紐約時報》報道，前總統奧巴馬（Barack Obama）在2016年11月10日，即特朗普當選後的兩日，已在白宮接見特朗普。特朗普至今未接見拜登，總統過渡中心（Center for Presidential Transition）8日發聲明促請特朗普允許權力過渡程序進行。

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聽取總統每日簡報

總統當選人可接受包括總統每日簡報及有關政府秘密行動的背景簡報。這些簡報由國家情報總監辦公室、中央情報局（CIA）、國家安全局、聯邦調查局（FBI）、國土安全部及國務院等負責，協助令候任政府了解國際局勢、潛在威脅及其他可保障國家安全的事項。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，特朗普在2016年當選後的第七日、即當年11月15日，已經接受首次高度機密情報簡報。但是在這一屆，拜登於2020年大選勝選後7日，仍未能接受簡報，引起民主黨人的不滿。

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特勤局加強保護

總統當選人得到的待遇，還有特勤局（Secret Service）對他的加強保護，與現任總統一樣。特勤局的主任或指定人士會與總統及副總統當選人及他們的家屬會面，以處理他們的疑問及憂慮，包括講解他們或會遇到的問題，如媒體加強對他們的審查及恐怖組織發出的威脅等。特勤局可提供的保護包括24小時派員保護、監測及追蹤。

獲總務局協助

總務管理局（GSA）協助籌備新一屆政府的後勤事項，如確認權力過渡期間的辦公室、為候任總統搬入白宮選擇搬運公司及支付權力過渡期間的開支。惟如今情況膠着，拜登的過渡團隊11月9日便公開要求總務管理局承認其勝選結果，否則考慮採取法律行動。

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新過渡團隊

候任政府會成立過渡團隊，以助確認約4,000個政治任命職位的人選，其中約1,200個需要得到參議院確認。有關這些職位的資料，會在總務管理局出版的職務手冊中記錄，過渡團隊使用它將可方便工作。