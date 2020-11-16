拜登勝選｜撐特與反特示威者衝突　至少20人被捕　一男被刺傷危殆

美國總統特朗普（Donald Trump）支持者11月14日在華盛頓集會，期間與反對特朗普的人士衝突，緊張氣氛持續至翌日凌晨。衝突中有2名警員受傷，另有1名男子背部被刺傷，傷勢嚴重。

數以千計特朗普支持者在華盛頓集會，他們聲稱民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）「偷走特朗普的選舉」。

《華盛頓郵報》14日稱，當日大多數時間都和平，但整天都有出現緊張的衝突。雙方均有人在衝突中流血，2名警員在混亂中受傷。另外，最少20人被捕，其中4人被捕原因與槍械有關。

特朗普亦被指助長示威暴力。他稱對於那些打擾其支持者參與遊行的示威者，警察不用忍耐（hold back）。

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離白宮東邊5個街區遠的十字路口在晚上8時發生暴力事件，特朗普支持者和反種族示威人士相遇並爭吵。華盛頓特區消防部門官員指，一名20多歲男子在混亂中被刺傷背部，傷勢嚴重的他已被送往醫院。

特朗普是留意到示威行動的，他在13日曾發推文，稱可能會出現。惟在14日的活動舉行前，他的專車經過支持者所在地方。他並非參與示威，而是前往打哥爾夫球。

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