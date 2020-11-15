美國大選2020｜拜登夫婦見過渡團隊前享單車樂　再傳出內閣名單

英媒11月14日報道，2020年美國大選的總統當選人拜登（Joe Biden）及妻子吉爾（Jill Biden）當日在與過渡團隊會面前，先在特拉華州（Delaware）踏單車。報道稱，拜登夫婦看起來精神很好。

英國《太陽報》（The Sun）14日報道，拜登夫婦當日早上一起踏單車，吉爾首先經過記者身旁，她對記者揮手，並說：「早安。」拜登緊隨其後，對記者說：「大家好。」他們都有戴口罩及頭盔。《太陽報》引述美國新聞網站TMZ指，4名美國特勤局（Secret Service）成員踏單車跟着拜登夫婦；有影片顯示，數輛黑色車輛也被拍得尾隨拜登夫婦。

哥倫比亞廣播公司（CBS）14日報道，拜登於本周選擇讓克萊因（Ron Klain）出任白宮幕僚長後，他正慎重考慮選擇誰人出任其他白宮重要職位。

報道引述5名消息人士稱，白宮通訊總監目前是最令人垂涎的職位；拜登競選團隊的通訊總監貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）有可能出任此職位。消息人士指，貝丁菲爾德有能力出任任何職位，有傳她亦是白宮新聞秘書的其中一名競爭者。CBS提及，競選團隊高級顧問鄧恩（Anita Dunn）不打算加入白宮。她會繼續在諮詢公司SKDKnickerbocker工作。

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路透社13日指，曾在前總統克林頓（Bill Clinton）及前總統奧巴馬（Barack Obama）的政府擔任國防部高級官員，並為拜登團隊提供國防意見的弗勞諾伊（Michele Flournoy）有可能成為國內首位女性國防部長。印第安納州南本德（South Bend）前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）或出任美國常駐聯合國代表。聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）或能成為財政部長。