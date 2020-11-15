美國大選｜特朗普團隊接連敗訴　多州訴訟被駁回

美國總統大選2020結束，特朗普（Donald Trump）競逐連任失敗，但至今拒絕承認敗選。特朗普律師團隊在多個州分發起訴訟，指控選舉舞弊，但在過去的周末多個訴訟均以失敗告終。包括賓夕法尼亞、亞利桑那和密歇根州均被駁回或撤控。

圖為11月14日，特朗普支持者響應參與白宮前的集會，聲援特朗普。（Reuters）

密歇根州敗訴

有關密歇根州，特朗普律師團隊指出因無法確認點票不存在欺詐成分或非法投票，要求暫停確認當選人結果，但法院在11月15日，以有關要求會嚴重阻礙該州確認選舉結果為由，予以駁回。

特朗普團隊在更早前於同州的訴訟中遭遇挫折，同法院以證據不足以及失實指控點票站未有允許共和黨監票人員進入點票場所。同時亦駁回一名共和黨監票員的指控，指有電腦未能連接上網，指其證供並不可信。

亞利桑那州主動撤訴

在亞利桑那的訴訟同樣遭遇挫折，特朗普在當地的訴訟，是基於網絡上正流傳的「奇異筆」傳言。傳言稱選務人員會刻意提供墨水會透過紙背紅色筆供選民劃寫，致使機器無法讀取選票，讓大量投給特朗普的選票失效。

然而經開庭審訊後，特朗普代表律師承認無證據顯示錯誤是由惡意影響選舉結果所造成，同時承認案件涉及選票不足以動搖選舉結果，因此在15日決定撤回訴訟。拜登在該州領先特朗普約1萬多票。

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賓州兩宗訴訟被駁回

特朗普同日在賓州的兩宗訴訟案先後被駁回。特朗普團隊分別要求取消兩批經郵寄投票的選票，共8927張。但因拜登在賓州領先特朗普6.5萬票，即使訴訟成立亦無法改變選舉結果。

除此之外，同時16名聯邦檢控官聯署回應司法部長要求調查選舉涉及舞弊的存在，指沒有證據表明選舉存在重大違規行為。

因應訴訟接連失敗，美國有線新聞網絡（CNN）稱特朗普已委任私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）全權負責相關訴訟。目前特朗普仍有在密歇根、賓州、威斯康星州等有訴訟正排期審理，要求暫停確認當選人。