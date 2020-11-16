【新冠肺炎】意大利可能在2019年夏天　已有新冠肺炎傳播

引起引型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的新冠病毒（SARS-CoV-2）起源問題一直存在爭議，意大利一家研究機構的最新研究結果，或將該病毒出現的最早時間大幅推前，或會重塑新冠肺炎大流行的歷史。

意大利的新冠肺炎疫情仍未得到有效控制。（Reuters）

意大利《晚郵報》11月15日報道，米蘭國家腫瘤研究所11月11日發表的一項研究中，研究人員在2019年9月至2020年3月參加肺癌篩檢人士身上取得的959個血液樣本中，尋找新冠病毒棘突蛋白受體結合區（Receptor Binding Domain，RBD）特定抗體。

結果顯示，該國2019年9月採集的居民血液樣本中已測出新冠病毒抗體，這意味着新冠病毒在意大利的傳播時間遠早於2020年2月，可能要追溯至2019年夏天。

報道稱，米蘭國家腫瘤研究所在2019年9月到2020年3月間招募959名身體健康的志願者參與一項肺癌檢測。

新冠肺炎疫情爆發後，研究人員對所有保存的血液樣本進行新冠病毒血清檢測，結果顯示959份樣本中，有111份發現棘突蛋白受體結合區特定抗體（11.6%），其中16份對免疫球蛋白G抗體呈陽性，97份對免疫球蛋白M抗體呈陽性。檢測呈陽性的血液樣本來自意大利13個大區，其中23份為2019年9月採集，27份為10月採集，26份為11月採集，11份為12月採集，另外3份和21份分別在今年1月和2月採集。

研究還提到，2019年11月，意大利不少醫生已在老年人和體弱人群中發現嚴重的呼吸道徵狀，由於當時沒有新冠病毒的相關資訊，都被歸類為重型季節性流感。

這篇名為《意大利大流行前期意外檢測到SARS-CoV-2抗體》的研究報告2020年11月11日已發表在《腫瘤期刊》（Tumori Journal）之上。

意大利2020年2月中旬確診首宗本土病例。6月時意大利國家衛生院有研究發現，病毒早在12月於該國北部存在。