新冠肺炎 | 匈牙利抵港女子豁免強制檢疫　回南灣豪宅後確診

衛生署今日（15日）公佈最新確診個案中，一名上周五（13日）抵港的女子，回到鴨脷洲南灣9座住宅後才確診，未按常規在機場入境處或酒店等候初步檢疫結果，直接回到社區。署方稱該女子屬於可獲豁免強制檢疫級別，同機有另一男子感染。 另外，再有輸入個案於機場檢測時發生「假陰性」事件，33歲男子從阿拉伯聯合酋長國坐EK384航班11日到港，機場强制深喉測試呈陰性獲放行，惟其同場留下漱口樣本接受自願核酸檢測（即試行中的快速測試），後被驗出呈陽性，發病時已入住中環香港莎瑪荷李活服務式公寓。

今日衛生署公布9宗輸入個案。其中第5451宗個案是一名35歲女子，從匈牙利出發，由伊斯坦堡坐TK070航班，上周五（13日）抵港，座位編號15H。值得注意是，這名擁有香港居民身份的女子，確診前曾回到鴨脷洲南灣9座的住所。衞生署回覆記者查詢時確認，該女子屬於可獲豁免強制檢疫級別，因此毋須等候檢疫結果，卻出現病毒帶到社區風險。

同機有海員確診 兩患者座位隔4行

與她同機有另一名45歲男子在入境檢測時被測出呈陽性，個案編號是5449。該名男患者是海員，從波蘭出發，由伊斯坦堡坐TK070航班抵港，座位編號11A，與5451個案中的女子座位相隔只有4行。

此前本港已數次發生豁免檢測者回到社區後才確診個案。10月15日一名從印度抵港的25歲印度駐港領使館人員在采集深喉唾液樣本後，未等結果便獲准離開，回到薄扶林居所後方知染疫。

本月10日，尼泊爾抵港航班上7人確診，其中一名30歲尼泊爾領事館女職員，同樣因屬豁免檢疫人士身份，返回紅磡住所後方確診；同日有哈薩克貨機機組人員獲豁免等待病毒檢測結果回家，後來確診並感染家人。

再現假陰性個案

另外，昨日衛生署公佈的第5454宗個案，患者是33歲男子，從阿拉伯聯合酋長國坐EK384航班上周三（11日）到港，於衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本作病毒檢測，並於有關檢測結果呈陰性後，前往中環香港莎瑪荷李活服務式公寓繼續完成14天強制檢疫。

他於上周五（13日）出現病徵。同時，他抵港時亦有參加在香港國際機場的核酸檢測式技術評估測試(即快速測試)，留下漱口樣本作病毒檢測，有關檢測結果呈初步陽性，衞生防護中心立即將病人送往醫院接受隔離治療，其後亦正式確診。

中環香港莎瑪荷李活服務式公寓（資料圖片/酒店官網）

而第5458宗個案，29歲男子，從德國出發經伊斯坦堡坐TK070航班，10月31日抵港，於有關檢測結果呈陰性後，入住黃竹坑奧華酒店‧南岸完成14天強制檢疫，在11月12日取第二次樣本後確診。

除以上4宗以外，衛生署11月15日公佈的新增輸入個案還包括另外六宗在機場初步病毒檢疫時發現的感染個案

-第5453宗個案，23歲男子，海員，從俄羅斯到港，坐KL847航班，11月13日抵港；

-第5447宗及第5448宗個案中分別25歲及35歲的女子，二人都是外傭，從印尼坐CX796航班，11月13日抵港；

-第5450宗個案是一名36歲女子，外傭，從菲律賓坐CX906航班，11月13日抵港；

-第5452宗，47歲女子，從孟加拉坐EK384航班，11月13日抵港。

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