美國大選｜特朗普指拜登勝選　約90分鐘後反口：什麼都沒承認過

美國總統特朗普（Donald Trump）疑似在美國時間11月15日在Twitter承認自己在大選中落敗，他首度公開稱他的競爭對手、民主黨的拜登（Joe Biden）已勝出11月3日的大選，但稱這是因為投票是經操縱的。不過他約90分鐘後再發推文，稱自己沒有承認過任何事。

特朗普在推文中指出：「他（拜登）只是在假新聞媒體眼中勝出大選。我什麼都沒承認。我們還有漫長的路要走。這是一個被操縱的選舉！」他還在下一則推文補充說：「被操縱的選舉，我們會獲勝！」

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

RIGGED ELECTION. WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

特朗普同日較早時發布的推文，被指是他在投票日以來最重要的聲明。不過隨着他在新的推文中說自己沒認過什麼。美國大選的僵局又走回原點。

拜登的團隊亦有回應此事。拜登的白宮幕僚長人選的克萊因（Ron Klain）接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時稱，特朗普的推文不會讓拜登成為總統或不成為總統，「是美國民眾這麼做了。」

克萊因也呼籲總務管理局（General Services Administration）正式確認拜登當選，因為總統當選人上任前獲得情報簡報，以及與白宮疫情工作組進行協調是重要的。

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

這位美國現任總統曾在美國時間15日早上發布推文：「他（拜登）勝出是因為選舉是被操縱的。沒有投票觀察人士或觀察員獲准（進入點票設施）、選票是由一間激進左翼的私人公司Dominion進行列表，它的名聲欠佳以及差劣的設備，不足以處理德州——這個我贏了很多票的州的點票工作，還有那些假的、沉默的媒體，還有更多！」

All of the mechanical “glitches” that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty, however, without getting caught. Mail-in elections are a sick joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

特朗普也在同一系列的推文中指出：「所有發生在選舉夜的機械故障，真的令他們（他指的應是民主黨人）被抓住其嘗試竊取選票的行為。他們成功做了很多，但沒有被逮住。郵寄投票的選舉是一個令人惡心的玩笑！」

以上兩則推文都被Twitter標註為有爭議。

美國有線新聞網絡（CNN）在15日的報道中指出，全國的投票觀察人士或觀察員都獲准進入點票設施，以及沒有證據顯示，與製作投票軟件的Dominion Voting Systems發生問題導致點票出現大量的錯誤。

連同料將確認收入拜登囊中的16票，他已獲得306張選舉人票，特朗普有232票，兩者相差74票。此外兩人普選票亦有500萬票的差距。不過特朗普拒絕按傳統做法接受選舉結果。

有關選舉的爭議已導致美國社會內部不穩，特朗普的支持者在華盛頓進行示威，與反對特朗普的示威者互相排斥。華盛頓已有20人被捕，以及至少1人被人用刀刺傷。

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