【新冠肺炎】韓國政府上調首都圈社交距離限制措施等級

韓媒11月17日報道，韓國截至當日零時，已是連續第四日新增逾200宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例。報道指，衞生部門19日起將首都圈的社交距離限制措施等級由第1級提升至1.5級。

韓聯社17日引述疾病管理本部（KDCA）指，截至當日零時，韓國新增230宗新症，包括202宗本地感染病例，累計病例已有28,999宗。

韓聯社報道稱，在1.5級的社交距離限制措施下，民眾仍可繼續日常生活中的大部分活動，但商家及民眾要遵守更嚴格的公共衛生規則。餐廳及咖啡店的桌子之間要保持1米距離，也要在桌上安裝隔板。集會、音樂會及節慶活動的參加人數不得多於100人，參加者不得高叫口號、唱歌或進食。體育及宗教活動的場地只可容納30%的參加者，學校課室中的學生人數要少於3分之2。

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路透社17日報道，KDCA的數據顯示，當日近68%的本地感染個案來自大首爾地區。報道提及，國務總理丁世均在會議上表示，抗疫工作面臨危機，首爾市區的情況特別嚴重。他指：「提高限制會對日常生活造成更大的不便，但我們都從經驗中明白到，如現時不行動，會有更大的危機。」