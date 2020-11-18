美國大選｜拜登公布多名白宮官員人選　前競選經理任副幕僚長

美國總統當選人拜登（Joe Biden）在11月17日公布白宮新團隊部分高層人選，其中前競選經理狄龍（Jen O'Malley Dillon）一如較早前的消息所料，入閣擔任白宮副幕僚長。

除了狄龍，競選團隊聯合主席里士滿（Cedric Richmond）及顧問里凱蒂（Steve Ricchetti）會出任新團隊高層職務；拜登的長年密友多尼倫（Mike Donilon）會成為高級顧問；團隊總法律顧問里默斯（Dana Remus）獲委任為總統顧問；副競選經理查維斯（Julie Chavez Rodriguez）會執掌公共預約和政府間事務辦公室；而拜登的現任隨行參謀長托馬西尼（Annie Tomasini）會出任橢圓形辦公室主任。

里士滿是國會黑人議員委員會前主席，消息指他會在拜登政府扮演公眾參與的角色，讓他就非裔和其他少數族裔社區問題與國會合作。（Getty Images）

另外拜登妻子吉爾（Jill Biden）的競選團隊幕僚長伯納爾（Anthony Bernal）會成為對方的高級顧問；在奧巴馬（Barack Obama）時代出任美國駐烏拉圭大使雷諾索（Julissa Reynoso Pantaleon）會擔任她的幕僚長。

拜登在聲明指，美國面對巨大挑戰，而新團隊人選會將不同觀點及共同承諾應對挑戰，令國家更強大和團結。

這批人選長期與拜登關係密切，而且不少人曾在白宮工作，里凱蒂在奧巴馬第二任期時為拜登的幕僚長；多尼倫自1981年起為拜登出謀獻策；托馬西尼則在拜登出任參議員時代擔任通訊角色；伯納爾在2008年大選時期為吉爾效力，並在奧巴馬政府為她擔任不同工作。