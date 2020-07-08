5G時代降臨幾時要換手機？韓國、台灣達人分享體驗日常有咩改變

最近大家都在討論「5G 正式登場」的話題，不管是在電訊商的選擇還是手機的推出，都可以在各方面感受到「5G 時代」的不同。除了了解未來我們需要花多少錢可以享受到這個全新的服務外，確切來說 5G 的速度到底有多快？對我們的生活又會產生什麼影響？這次我們就邀請到了台灣知名科技 YouTuber 3C Tim 哥，以及已經正式體驗上路一年的韓國民眾，身份相當酷的韓國憲兵白鎮圭，來談一談 5G 對一般人來說到底會產生什麼意義？到底什麼時候該跟上時代換 5G 比較好？

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Q：5G時代初期我們會有什麼不一樣的感受？

Tim哥：因為初期 5G 只會在台灣主要的幾個都市佈建，如果你就是居住在這幾個都市裡面就可以享受到 5G 的訊號，只是它會像是當時的 4G 一樣，你要它很完善或是佈建到整個台灣，我覺得至少要一年到一年半，以現在中華電信七月真的開台，那要等於到明年的十二月底，台灣才可以佈建到 70% 左右。

如果你是在台北、台中、高雄這些城市的話，初期喜歡玩遊戲的人就會感受到遊戲不會有延遲的狀況，現在的遊戲都很吃網路，跟現在 4G 相比，5G 延遲又會更小，打遊戲會覺得非常順暢，如果拿來追劇的話也是，5G 上路之後未來追劇解析度都可以到 4K、8K 的高畫質，那當然現在 8K 還沒有太多內容支援，4K 現在慢慢有，不過同時要注意的是不管你是用平板或是手機看 4K 影片，如果裝置的螢幕沒有支援 4K，那就是沒效的，你用 2K 螢幕的手機看 4K 的內容，那就還是 2K 的畫質，也就是說你裝置要能跟上這個。對一般消費者來說，我覺得就是下載東西很快、玩遊戲，看影片很順暢，這三點是消費者對於 5G 上路的初期感受。

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如果要比喻 4G 與 5G 速度的差別，我實測下載遊戲只花了 5 秒，假設一款遊戲 10 GB，使用 5G 的速度只要花大概 45 秒的時間就下載完畢了（編按：給大家參考，現在很紅的遊戲如《灌籃高手》大約 1.34 GB），這個速度你大概到 App Store 一次點十個 App，但是回到主畫面就下載完畢了，這是非常快的。除了下載 App 以外，當時我也有實測下載影片的速度，因為我們公司都有做後製剪輯，影片檔案都超大，我就實測把我拍的 4K 影片丟到網路再下載下來，我所花的時間不到 2、30 秒就下載完畢，在 4G 可能要等很久，5G 就很快，這是一般消費者最有感的感受。

白鎮圭：韓國是全世界最快商用化 5G 的國家，現在大約商用化了一年多左右，目前使用 5G 的民眾也是超過 500 萬人，代表 10 個韓國民眾中就有 1 個使用 5G，現在也是大家一直投入在使用 5G 和買 5G 手機。

但其實我們一般民眾還沒有感受到有什麼生活中的變化，因為電訊公司與政府提供的 5G 服務很少， 5G 相關的基地台、網路線等等設備也都還沒有很完善，大部分都設置在首爾，所以申請 5G 的人一直都相當不滿意這一塊，而且電訊費也是一個很大的問題，我們韓國 5G 電訊費的話一個月最少需要 55000 塊～130000 塊韓圓，換成台幣的話 1400 塊～3200 塊的價格，雖然的 5G 速度雖然比 4G 快，可是電訊費也是差不多 4G 兩倍的價位，加上前面兩個設備不完善和服務還不夠多等等問題，所以也產生了很多人再轉回去使用 4G 或 Wi-Fi 的情況。

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Q：5G 會讓台灣更多人用智慧家庭嗎？

Tim哥：老實說「智慧家庭」這件事情在台灣還早，因為大家還沒這個概念，你今天要組成一個「智慧家庭」的話，你首先就要有一個智慧音箱去連動所有的裝置，這並不是那麼簡單的，5G 對智慧家庭的幫助是有的，但要到普及可能就要一兩年後。除此之外，5G 如果在智慧家庭這一塊越來越齊全到位，這也有可能會衝擊到 Wi-Fi 路由器，也許以後就有很多人覺得不需要辦 Wi-Fi ，就用 5G 熱點分享就好了，因為 5G 是靠晶片，所以路由器廠商分享器可以插 Sim 卡就可以使用了，比起現在的Wi-Fi更好用，所以我覺得在這一塊反而值得注意的是 Wi-Fi 會被更換的頻率可能更快。

編輯後記：由於跟 Tim哥訪問在中華電信、台灣大哥大等等電訊龍頭發布電訊資費之前，而最新的電訊資費中熱點分享是需要另外計算，所以如果直接用手機分享熱點可能會變貴，不過 Sim 卡插路由器的機制的確有可能成真。

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Q：現在對於 5G 上路之後有相當多的想像，哪一塊最有趣？

Tim哥：我覺得 5G 上路就是「遠端醫療」這一塊一定會先發展起來，未來可以用「遠端開刀」，4G 不能做到是因為延遲率很高，5G 延遲降低後，就不會有開刀執行一個動作，卻 Lag 3 秒才下去，5G幾乎可以做到同步。還有另外一塊是車聯網，5G 可以實現真正的無人駕駛、無人車，車跟車之間就可以用 5G 訊號做溝通，每台車可以更快的溝通獲得彼此位置，就可以自動繞開，像是特斯拉的自動駕駛在未來反應就會更快，或是像是無人機，以後就可以飛得更高，更精準知道飛行的高度，或是 VR 的發展也會有，尤其現在許多裝置都在支援這一塊。

白鎮圭：目前韓國 5G 使用的地方比如說「擴增實境（AR）」、「虛擬現實（VR）」、「獨立交通」等等，這一些技術我們韓國在這一年間都是研究或進行最佳測試，所以一般民眾還沒辦法感受到。

現在商用化了一年多，才開始現在慢慢對一般民眾開放體驗，其中我最影響深刻的是「Robot Coffee」，韓國近幾年增加很多愛喝咖啡的人，所以電訊公司就推出使用 5G 網路的咖啡機器人，這個服務可以讓一般民眾只要使用手機點咖啡，機器人接受到指令就會自動製作咖啡，很多一般民眾看到這樣的東西才開始關心與感覺到 5G 的強大。我覺得韓國的 5G 可能需要電訊公司或政府要提供很多像是像咖啡機器人這樣的服務，才會讓一般民眾對於這個東西更有感。

Q：現在已經有不少 5G 手機，請問有推薦大家入手哪一支嗎？

Tim哥：我目前已經實測三星、華為兩個廠牌的5G手機，Sony最新推出的那支我還沒實測過，我覺得現在 5G 手機第一個重點是要去看電信業者跟選的 5G 手機有沒有支援。我那時候以三星 S20 5G 版本實測中華電影和遠傳兩家的信號已經還蠻完善，速度還夠快，下載速度感受很明顯，所以如果現在要入手 5G 手機，我會推薦三星 S20。

不過以現在的狀況來說，我相信還是有蠻多人還在觀望的，而且今年第三、四季，因為疫情關係可能需要等到第四季以後，5G 手機方面就會推出更多中低階的選擇，高通最近也發表了中階的 5G 晶片，所以我覺得大家都還可以再觀望一下，接下來 iPhone 12 快要發表了，雖然它現在的傳聞可能是有些會支援 5G、有些不會，如果要以定價策略來說，可能就會是 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 會支援，所以如果你今年剛好買了 4G 手機也不用擔心。這裡也要回應很多人的問題，很多人都問我買了 5G 手機那 4G 可不可以用，是可以的！現在的 5G 手機都可以向下兼容到 4G，像是剛剛提到的追劇效果方面，現在最好的手機螢幕也有支援 4K OLED 面板，可以讓消費者看到 4K 高畫質的面，但如果平常不是很在意畫質的人，可能觀看效果就是一點點而已，所以大家不用太急，今年底到明年都是可以考慮換 5G 手機的時候。

可能就會是 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 會支援（AppleHub Twitter）

綜合Tim哥與白鎮圭的看法，現在 5G 的技術仍然還是處於相當初階的狀態，不過對於未來的應用想像還是相當令人期待，像是在 2019 消費電子大展上登場許多技術，奧迪汽車聯手迪士尼打造的車內VR 體驗、手遊《Pokémon GO》聯手高通開發 AR 眼鏡，都是接下來娛樂產業相當引人注目的新服務，大家可以期待一下接下來「5G 時代」的到來！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：「5G時代」宣告降臨！你現在該準備換用5G嗎？5G手機又有什麼不一樣？feat. 3C Tim哥&韓國憲兵白鎮圭】