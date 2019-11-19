中國6G專家組成員：速率最高達5G的百倍

雖然5G還未普及，但中國、美國、日本、韓國、俄羅斯、歐盟國家和地區都已在緊鑼密鼓地開展6G的相關工作。

《澎湃新聞》今日報道，11月3日，中國國家6G技術研發推進工作組和總體專家組宣告成立，標誌着中國6G技術研發工作正式啟動。6G總體專家組成員、中國電信技術創新中心副主任楊峰義在接受澎湃新聞採訪時表示，目前6G研究領域還出於探索階段，技術上無任何傾向性。

楊峰義指出，體現6G的指標有很多層面，單從速率來看，6G應該會是5G的10到100倍。

2019年，芬蘭奧盧大學6G旗艦研究計劃發佈了全球首個6G白皮書，解讀6G技術趨勢。白皮書列出了幾個衡量6G技術的關鍵指標：6G單用戶最高傳輸速率達1Tbps（1T=1024G），而5G是10Gbps；6G室內定位精度10釐米，室外1米，相比5G提高10倍；6G通信時延0.1毫秒（極端工業控制場景），是5G的十分之一；超高可靠性，中斷機率小於百萬分之一；連接設備密度達每立方米數百個。此外，5G由小於6GHz擴展到毫米波頻段，6G將邁進太赫茲（THz）時代，網絡容量將大幅提升。

時延僅為5G的十分一

作為6G總體專家組成員，楊峰義認為，6G可從以下七個方面探索。

一，研究未來社會形態和新興行業應用的需求，將社會需求與未來移動通信網絡無縫銜接，實現人、物、社會的全面協同發展。

二，研究從低頻、中頻、高頻、太赫茲、可見光頻段的全頻段無線通信技術，形成統一的無線網絡架構，支持用戶在不同頻譜資源、不同應用場景、不同多址技術間的自由靈活轉換。

三，研究支持未來超高速數據流（比如8K以上超高清視頻、全息顯示、高清VR/AR等）的新型內容分發與傳送技術，實現高速數據流的高效傳輸。

四，研究雲、網、邊融合/協同的新型網絡架構和關鍵技術，實現通信網絡的敏捷、高效、彈性化，滿足業務與應用發展的需要。

五， 針對近中期的典型行業應用，研究未來基礎網絡的相關技術內涵和實現的具體技術手段，推動網絡體系架構從目前單一的無有效QoS保障的IP網絡演進升級到支持多種可靠網絡指標的新型網絡體系。

六，針對中國產業的弱點，重點開展技術攻關和產業化佈局，實現核心芯片、軟件、器部件的自主可控。需要重點關注的領域包括可用於網絡虛擬化的CPU/GPU、網絡操作系統、終端RF濾波器、中低頻射頻芯片、高頻段芯片器部件一體化解決方案、基礎性的電阻電容電感等。

七，研究通信與安全一體化的新型網絡架構與關鍵技術，實現基礎性的網絡、信息、數據安全，保障國家安全。