【新冠肺炎】巴西將進口4600萬劑中國科興新冠疫苗

中國疫苗涉及一名自願參加測試人士自殺的事故後，巴西聖保羅州預定本周開始從中國進口首批4,600萬劑中國科興（Sinovac）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。

圖為11月10日，巴西布坦坦研究所生物醫學中心總監科瓦斯就巴西國家衛生監督局暫停中國科興疫苗測試，在聖保羅州出席新聞發布會。（AP）

據路透社11月17日報道，聖保羅州布坦坦研究所生物醫學中心（Butantan Institute biomedical center）總監科瓦斯（Dimas Covas）11月17日在國會聽證會上表示，如果獲得巴西國家衛生監督局（Anvisa）的批准，布坦坦預計2021年1月將準備4,600萬劑科興新冠疫苗，以備投入使用。

布坦坦正在巴西組織科興新冠疫苗的第三階段試驗。科瓦斯說，初步結果表明，科興新冠疫苗具有良好的安全性。

科瓦斯說，1萬名志願者已經接受了大約19,000次兩劑疫苗的注射，還有2,000名志願者需要參加試驗。

一名志願者在上周死亡後，巴西國家衛生監督局於10日將科興新冠疫苗試驗暫停了一天半。據警方報吿，這名志願者死於自殺，布坦坦表示，這與科興新冠疫苗無關。

科瓦斯說，此次暫停對科興新冠疫苗臨床試驗沒有影響。